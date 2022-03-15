Росія просила допомоги у Північної Кореї. І отримала неочікувану відповідь – ЗМІ

Інформація наразі офіційно не підтверджена

Країна-агресорка нібито звернулась за допомогою до Північної Кореї через війну РФ проти України. Проте Кім Чен Ин назвав РФ «занадто божевільною». Про це повідомляють видання Mirror та Еxpress з посиланням на дані авторки XSoviet-News Сари Херст.

Як зазначається, РФ нібито звернулась до Північної Кореї з проханням про допомогу. Проте Кім Чен Ин відмовив Путіну в наданні підтримки.

Сара Херст заявила: «Росія, як повідомляється, звернулася до Північної Кореї з проханням про допомогу у її невдалому вторгненні. Північна Корея відповіла: «Ви занадто божевільні для нас».

Ця інформація не підтверджена іншими джерелами.

Раніше стало відомо, що Путін також звернувся до Китаю з проханням про військову допомогу для вторгнення в Україну. Це викликало занепокоєння в Білому домі, адже Пекін так може підірвати зусилля Заходу, щоб допомогти українським силам захистити свою країну.

Згодом США пригрозили Китаю санкціями, якщо він надасть військову допомогу Росії. Радник глави офісу президента Михайло Подоляк назвав звернення Росії до Китаю за військовою допомогою ганьбою для Москви.

Як повідомлялося, американські дипломати повідомили своїх союзників у Європі й Азії, що Китай висловив готовність надати військову допомогу Росії на тлі війни проти України.

До слова, китайська влада назвала дезінформацією поширені в американських ЗМІ відомості про те, що Російська Федерація направляла Китаю запит на військову допомогу.