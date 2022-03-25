В окупованому Херсоні рашисти викрали депутата й відомого тренера

Російські окупанти жорстоко катують усіх затриманих в будинку депутата чоловіків

У Херсоні російські окупанти викрали депутата Корабельної районної ради, голову фракції «Європейська солідарність» Дмитра Афанасьєва. Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань на своїй сторінці у Facebook.

«У вівторок, 22 березня, після розгону проукраїнського мітингу Дмитро захистив свою дружину, яку намагались затримати. За це його жорстоко побили: у лікарні у чоловіка діагностували численні гематоми та зламані ребра. Через дві години додому до родини прибули з обшуком російські військові. Окупанти знайшли посвідчення депутата райради, вилучили відео з камер спостереження та мобільні телефони членів родини. Усіх чоловіків, які були у будинку, затримали, серед них були і друзі Дмитра», - розповів Хлань.

Вранці 23 березня окупанти повторно провели обшук у будинку Афанасьєва та відпустили одного із затриманих, який повідомив про жорстокі катування.

«Інші затримані чоловіки досі в полоні, над ними продовжують знущатись», - повідомив Хлань.

Як повідомлялося, на сайті Херсонської міської ради з’явилася єдина форма для подання інформації про викрадених, зниклих людей та фактів мародерства.

За даними Генерального штабу Збройних сил, у Херсоні загарбники розпочали заміну військових підрозділів на підрозділи росгвардії та поліції.

Разом з тим Херсон продовжує чинити опір окупантам. Містяни постійно виходять на проукраїнські мітинги, а місцева влада відмовляється від співпраці з росіянами.

Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболєвський записав емоційне послання ворожим військам.



