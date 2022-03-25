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    Події в Україні

    В окупованому Херсоні рашисти викрали депутата й відомого тренера

    Викрадений депутат Дмитро Афанасьєв - відомий спортсмен, інструктор міжнародного класу, тренер збірної команди України з Таеквон-До ІТФ - В окупованому Херсоні рашисти викрали депутата й відомого тренера

    Викрадений депутат Дмитро Афанасьєв - відомий спортсмен, інструктор міжнародного класу, тренер збірної команди України з Таеквон-До ІТФ

    Російські окупанти жорстоко катують усіх затриманих в будинку депутата чоловіків

    У Херсоні російські окупанти викрали депутата Корабельної районної ради, голову фракції «Європейська солідарність» Дмитра Афанасьєва. Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань на своїй сторінці у Facebook.

    «У вівторок, 22 березня, після розгону проукраїнського мітингу Дмитро захистив свою дружину, яку намагались затримати. За це його жорстоко побили: у лікарні у чоловіка діагностували численні гематоми та зламані ребра. Через дві години додому до родини прибули з обшуком російські військові. Окупанти знайшли посвідчення депутата райради, вилучили відео з камер спостереження та мобільні телефони членів родини. Усіх чоловіків, які були у будинку, затримали, серед них були і друзі Дмитра», - розповів Хлань.

    Вранці 23 березня окупанти повторно провели обшук у будинку Афанасьєва та відпустили одного із затриманих, який повідомив про жорстокі катування.

    «Інші затримані чоловіки досі в полоні, над ними продовжують знущатись», - повідомив Хлань.

    Як повідомлялося, на сайті Херсонської міської ради з’явилася єдина форма для подання інформації про викрадених, зниклих людей та фактів мародерства.

    За даними Генерального штабу Збройних сил, у Херсоні загарбники розпочали заміну військових підрозділів на підрозділи росгвардії та поліції.

    Разом з тим Херсон продовжує чинити опір окупантам. Містяни постійно виходять на проукраїнські мітинги, а місцева влада відмовляється від співпраці з росіянами.

    Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболєвський записав емоційне послання ворожим військам.


    Теги: росія окупанти війна викрадення Україна Херсон окупація #stoprussia
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    В окупованому Херсоні рашисти викрали депутата й відомого тренера