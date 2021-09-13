Північна Корея випробувала нову крилату ракету великої дальності

Випробування проходили 12 і 13 вересня, підготовка до них йшла близько двох років

КНДР провела успішні випробування нової крилатої ракети великої дальності, повідомляє агентство Ренхап з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Уточнюється, що випробування проходили 12 і 13 вересня, підготовка до них йшла близько двох років.

«Розробка крилатої ракети великої дальності, стратегічної зброї величезного значення ... просувалася вперед відповідно до надійним науковим процесом розробки зброї протягом останніх двох років», – йдеться в повідомленні державного агентства КНДР.

Запущені крилаті ракети великої дальності пролетіли «протягом 7 580 секунд» по траєкторіях над територією та територіальними водами КНДР і вразили цілі на відстані 1,5 тис. Км.

Раніше повідомлялося, що Південна Корея розробить «залізний купол» для захисту від КНДР. «Купол» призначений для виявлення, ідентифікації та знищення входять загроз, таких як ракети малої дальності, артилерійські снаряди і безпілотні літальні апарати

Раніше у КНДР попередили про загрозу голоду в країні. Причиною є неврожай і коронавірус. Також північнокорейські ЗМІ повідомили, що голова країни схуднув.

Раніше Кім Чен Ин оцінив ситуацію в країні за останні роки. Він назвав її «найважчою в історії».

Лідер КНДР також заявив, що країна вступила в нову епоху, «вийшовши за рамки стадії захисту і самозбереження, тому тепер ситуація вимагає радикального прогресу, змін і темпів зростання».