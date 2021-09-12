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    Ізраїль завдав ударів по підземним об’єктам ХАМАС у секторі Гази

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    &laquo;Терористи з&nbsp;Сектора Газа продовжують атакувати жителів Ізраїлю&raquo; &ndash; Армія оборони країни - Ізраїль завдав ударів по підземним об’єктам ХАМАС у секторі Гази

    «Терористи з Сектора Газа продовжують атакувати жителів Ізраїлю» – Армія оборони країни

    Фото Махмуд Хамс/AFP

    Цілями удару стали розташовані під землею склади зброї, навчальний комплекс і тунелі для терористів

    Армія Ізраїлю завдала удару по військовим об’єктам палестинського руху ХАМАС, розташованих під землею, повідомили збройні сили країни в Twitter.

    Як заявила Армія оборони країни, терористи з Сектора Газа продовжують атакувати жителів Ізраїлю за допомогою організації безладу на кордоні, запуску ракет і повітряних куль з вибухівкою.

    «У відповідь на ракетний обстріл цього вечора ми завдали удар по підземному цеху по виробництву ракет ХАМАС», – сказано в повідомленні збройних сил Ізраїлю.

    Крім того, цілями удару стали розташовані під землею склади зброї, навчальний комплекс і тунелі для терористів, додали у відомстві.

    Незадовго до оголошення про удар у відповідь 12 вересня збройні сили Ізраїлю повідомили, що з території Сектора Газа випущена ракета, націлена на південь країни. «Система ППО «Залізний купол» перехопила її в повітрі», – повідомлялося у відомстві.

    Нагадаємо, 22 серпня Ізраїль відкрив вогонь у відповідь на демонстрації по периметру, в результаті яких ізраїльський поліцейський отримав важкі поранення.

    До слова, раніше винищувачі Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакували військові об’єкти ХАМАС у місті Газа і в Хан-Юнісі в південній частині сектора.

    Як повідомлялося, Ізраїль знешкодив виробництво ракет в Секторі Гази.

    Теги: Ізраїль армія обстріл військові ХАМАС ракета
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    Ізраїль завдав ударів по підземним об’єктам ХАМАС у секторі Гази