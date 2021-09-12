Ізраїль завдав ударів по підземним об’єктам ХАМАС у секторі Гази
«Терористи з Сектора Газа продовжують атакувати жителів Ізраїлю» – Армія оборони країни
Цілями удару стали розташовані під землею склади зброї, навчальний комплекс і тунелі для терористів
Армія Ізраїлю завдала удару по військовим об’єктам палестинського руху ХАМАС, розташованих під землею, повідомили збройні сили країни в Twitter.
Як заявила Армія оборони країни, терористи з Сектора Газа продовжують атакувати жителів Ізраїлю за допомогою організації безладу на кордоні, запуску ракет і повітряних куль з вибухівкою.
«У відповідь на ракетний обстріл цього вечора ми завдали удар по підземному цеху по виробництву ракет ХАМАС», – сказано в повідомленні збройних сил Ізраїлю.
Terrorist organizations in Gaza continue to terrorize Israelis with:— Israel Defense Forces (@IDF) September 12, 2021
- rockets
- violent riots
- arson balloons
In response to tonight’s rocket fire, we struck a Hamas underground rocket production workshop, weapons storage site, training facility and terrorist tunnel.
Крім того, цілями удару стали розташовані під землею склади зброї, навчальний комплекс і тунелі для терористів, додали у відомстві.
Незадовго до оголошення про удар у відповідь 12 вересня збройні сили Ізраїлю повідомили, що з території Сектора Газа випущена ракета, націлена на південь країни. «Система ППО «Залізний купол» перехопила її в повітрі», – повідомлялося у відомстві.
Нагадаємо, 22 серпня Ізраїль відкрив вогонь у відповідь на демонстрації по периметру, в результаті яких ізраїльський поліцейський отримав важкі поранення.
До слова, раніше винищувачі Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакували військові об’єкти ХАМАС у місті Газа і в Хан-Юнісі в південній частині сектора.
Як повідомлялося, Ізраїль знешкодив виробництво ракет в Секторі Гази.