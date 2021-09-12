Ізраїль завдав ударів по підземним об’єктам ХАМАС у секторі Гази

Цілями удару стали розташовані під землею склади зброї, навчальний комплекс і тунелі для терористів

Армія Ізраїлю завдала удару по військовим об’єктам палестинського руху ХАМАС, розташованих під землею, повідомили збройні сили країни в Twitter.

Як заявила Армія оборони країни, терористи з Сектора Газа продовжують атакувати жителів Ізраїлю за допомогою організації безладу на кордоні, запуску ракет і повітряних куль з вибухівкою.

«У відповідь на ракетний обстріл цього вечора ми завдали удар по підземному цеху по виробництву ракет ХАМАС», – сказано в повідомленні збройних сил Ізраїлю.

Terrorist organizations in Gaza continue to terrorize Israelis with:

- rockets

- violent riots

- arson balloons



In response to tonight’s rocket fire, we struck a Hamas underground rocket production workshop, weapons storage site, training facility and terrorist tunnel. — Israel Defense Forces (@IDF) September 12, 2021

Крім того, цілями удару стали розташовані під землею склади зброї, навчальний комплекс і тунелі для терористів, додали у відомстві.

Незадовго до оголошення про удар у відповідь 12 вересня збройні сили Ізраїлю повідомили, що з території Сектора Газа випущена ракета, націлена на південь країни. «Система ППО «Залізний купол» перехопила її в повітрі», – повідомлялося у відомстві.

Нагадаємо, 22 серпня Ізраїль відкрив вогонь у відповідь на демонстрації по периметру, в результаті яких ізраїльський поліцейський отримав важкі поранення.

До слова, раніше винищувачі Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакували військові об’єкти ХАМАС у місті Газа і в Хан-Юнісі в південній частині сектора.

Як повідомлялося, Ізраїль знешкодив виробництво ракет в Секторі Гази.