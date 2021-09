Ізраїль завдав ударів по підземним об’єктам ХАМАС у секторі Гази

Армія Ізраїлю завдала удару по військовим об’єктам палестинського руху ХАМАС, розташованих під землею, повідомили збройні сили країни в Twitter.

Як заявила Армія оборони країни, терористи з Сектора Газа продовжують атакувати жителів Ізраїлю за допомогою організації безладу на кордоні, запуску ракет і повітряних куль з вибухівкою.

«У відповідь на ракетний обстріл цього вечора ми завдали удар по підземному цеху по виробництву ракет ХАМАС», – сказано в повідомленні збройних сил Ізраїлю.

Terrorist organizations in Gaza continue to terrorize Israelis with:

- rockets

- violent riots

- arson balloons



In response to tonight’s rocket fire, we struck a Hamas underground rocket production workshop, weapons storage site, training facility and terrorist tunnel.