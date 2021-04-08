Кім Чен Ин визнав ситуацію в Північній Кореї найгіршою в історії

Економіка КНДР зазнає впливу від коронавірусних обмежень

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що ситуація у країні найгірша в історії, повідомляє Sky News.

За словами Кім Чен Ина, його країні доводиться долати безпрецедентно численні виклики, і поліпшення рівня життя людей «залежить від ролі, яку відіграють осередки, низові організації партії»

Він закликав зміцнити ядерний «стримувальний фактор» на фоні тиску США та прийняти новий п'ятирічний план розвитку.

Північнокорейський лідер також розкритикував базові партійні осередки за недоліки, які, на його думку, слід негайно виправити, щоб забезпечити «здоровий та стійкий» розвиток.

Партійні осередки в КНДР складаються з 5-30 членів та слугують найменшими одиницями партійної влади.

Sky News відзначає, що економіка країни, підірвана неефективним управлінням та санкціями США, зазнає зараз ще й впливу від коронавірусних обмежень.

Пхеньян не повідомляв про виявлені випадки зараження Covid-19 у країні, але з початку 2020 року у КНДР діють жорсткі противірусні заходи і закриті кордони.

Раніше Північна Корея відмовилась від Олімпіади в Токіо через коронавірус. Організаційний комітет Олімпійських ігор в Токіо зробив офіційну заяву, згідно з якою запланована на літо Олімпіада пройде без уболівальників з-за кордону. Причина прийняття цього рішення - ситуація, пов'язана з поширенням коронавирусу.