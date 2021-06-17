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    Пандемія і неврожай: у КНДР попередили про загрозу голоду

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    Пандемія і неврожай: у КНДР попередили про загрозу голоду
    Фото: kremlin.ru

    Кім Чен Ин назвав ситуацію в країні «найважчою в історії»

    У КНДР попередили про загрозу голоду в країні. Причиною є неврожай і коронавірус. Про це заявив голова Північної Кореї Кім Чен Ин, повідомляє New York Times.

    Він попередив громадян, що їжі буде мало, і треба готуватися до важкого періоду. На його думку, прийняті обмеження затягнули «боротьбу за забезпечення населення одягом, харчуванням і житлом».

    Зазначається, що диктатор КНДР виглядав помітно схудлим.

    Раніше Кім Чен Ин оцінив ситуацію в країні за останні роки. Він назвав її «найважчою в історії».

    Лідер КНДР також заявив, що країна вступила в нову епоху, «вийшовши за рамки стадії захисту і самозбереження, тому тепер ситуація вимагає радикального прогресу, змін і темпів зростання».

    Раніше Північна Корея відмовилась від Олімпіади в Токіо через коронавірус. Організаційний комітет Олімпійських ігор в Токіо зробив офіційну заяву, згідно з якою запланована на літо Олімпіада пройде без уболівальників з-за кордону. Причина прийняття цього рішення - ситуація, пов'язана з поширенням коронавирусу.

    Теги: їжа голодування Кім Чен Ин населення
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    Пандемія і неврожай: у КНДР попередили про загрозу голоду