Північна Корея запустила ракету малої дальності
Північна Корея продовжує випробування ракет
Фото: rodong.rep.kp
Військові Південної Кореї відстежили цю активність
Північна Корея випробувала ракету малої дальності.
Про це повідомляє агентство Ренхап.
Запуск був здійснений вранці 25 липня у Вонсані.
До цього про здійснення пуску заявили в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї. Там сказали, що КНДР випробувала невстановлений снаряд.
Пізніше агентство уточнило, що з території КНДР було запущено дві ракети.