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    У світі

    Північна Корея запустила ракету малої дальності

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    Північна Корея продовжує випробування ракет - Північна Корея запустила ракету малої дальності
    Північна Корея продовжує випробування ракет
    Фото: rodong.rep.kp

    Військові Південної Кореї відстежили цю активність

    Північна Корея випробувала ракету малої дальності.

    Про це повідомляє агентство Ренхап.

    Запуск був здійснений вранці 25 липня у Вонсані.

    До цього про здійснення пуску заявили в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї. Там сказали, що КНДР випробувала невстановлений снаряд.

    Пізніше агентство уточнило, що з території КНДР було запущено дві ракети.

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