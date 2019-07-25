Північна Корея запустила ракету малої дальності



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Північна Корея продовжує випробування ракет Фото: rodong.rep.kp

Військові Південної Кореї відстежили цю активність

Північна Корея випробувала ракету малої дальності.

Про це повідомляє агентство Ренхап.

Запуск був здійснений вранці 25 липня у Вонсані.

До цього про здійснення пуску заявили в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї. Там сказали, що КНДР випробувала невстановлений снаряд.

Пізніше агентство уточнило, що з території КНДР було запущено дві ракети.