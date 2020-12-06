Зараз основним місцем проживання бізнесмена вважається Лос-Анджелес

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск вирішив змінити місце проживання і переїхати з Каліфорнії в Техас. Про це повідомляє телеканал CNBC з посиланням на оточення підприємця.

Маск, за твердженням джерел телеканалу, часто буває в Техасі, зокрема, в столиці штату – місті Остін, де знаходяться підрозділи Tesla та стартап Boring Company, і в прибережному селі Бока-Чика розташований об’єкт SpaceX.

Зараз основним місцем проживання бізнесмена вважається Лос-Анджелес. Як пише CNBC, рішення змінити місце проживання Маск міг ухвалити через високий податок на прибуток в Каліфорнії, а переїзд в Техас може заощадити мільярди доларів.

Раніше повідомлялося, що Маск розглядає можливість покупки виробника звичайних машин, відзначаючи, що у компанії підприємця достатньо грошей для придбання BMW, Volkswagen або Ford.

Нагадаємо, що Tesla відкликає тисячі своїх автомобілів.

До слова, Маск обійшов Гейтса та став другою найбагатшою людиною світу.

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