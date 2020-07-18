Пол Маккартні і Рінго Старр випустять спільний альбом



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Пол Маккартні і Рінго Старр випустять спільний альбом

Також Маккартні анонсував вихід кліпу на нову пісню

Колишні учасники групи The Beatles Пол Маккартні і Рінго Старр випустять спільний міні-альбом. Про це повідомляє портал NME.

За даними видання, музиканти нещодавно зустрілися в студії, де записали нову версію пісні A Beautiful Night, яка увійде до збірки. Маккартні заявив, що давно пропонував Стару попрацювати над спільним проектом. В результаті було вирішено створити оновлену версію пісні A Beautiful Night, яка вперше з’явилася в альбомі Flaming Pie 1997 року.

«Я запропонував Рінго попрацювати над цією піснею, і все відразу пішло так, як в старі добрі часи. Я зрозумів, як давно ми не грали разом, і це було прекрасно, (...) справжнє диво, ми обидва були дуже раді», – сказав музикант.

Також Маккартні анонсував вихід нового кліпу на цю пісню.

У квітні текст пісні The Beatles «Hey Jude», написаний Полом Маккартні, продали на американському аукціоні Julien’s Auctions за 910 тисяч доларів. Рукопис був написаний Маккартні чорним фломастером. Спочатку лот оцінювався в 160-180 тисяч доларів.

Нагадаємо, Кличко і Шварценеггер піснею привітали киян з Днем міста.

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