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    Культура

    Зеленський привітав Аду Роговцеву з 83-річчям

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    Президент побажав Аді Роговцевій&nbsp;міцного здоров'я та натхнення - Зеленський привітав Аду Роговцеву з 83-річчям
    Президент побажав Аді Роговцевій міцного здоров'я та натхнення

    Глава держави зазначив, що життєвий шлях Ади Роговцевої є прикладом патріотизму і відданості своєму покликанню

    Президент Володимир Зеленський привітав актрису театру і кіно, Героя України Аду Роговцеву з днем народження.

    Про це повідомляє пресслужба Офісу президента у Facebook.

    «Велика українська актриса, ви впродовж багатьох років радуєте нас неперевершеною геніальною творчістю, даруючи любов свого серця», - йдеться в привітанні Зеленського.

    Президент зазначив, що життєвий шлях Ади Роговцевої є прикладом патріотизму і відданості своєму покликанню.

    «З вашим ім'ям пов'язані найяскравіші сторінки вітчизняного кіно й театру. Дякую вам за високе мистецтво, за те, що робите наш світ кращим», - зазначив глава держави.

    Він побажав актрисі міцного здоров'я та натхнення.

    Як відомо, Ада Роговцева народилася в місті Глухові в 1937 році. У 1959 році закінчила Київський театральний інститут. Звання Народна артистка України удостоєна в 1967 році.

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