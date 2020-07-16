Зеленський привітав Аду Роговцеву з 83-річчям



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Президент побажав Аді Роговцевій міцного здоров'я та натхнення

Глава держави зазначив, що життєвий шлях Ади Роговцевої є прикладом патріотизму і відданості своєму покликанню

Президент Володимир Зеленський привітав актрису театру і кіно, Героя України Аду Роговцеву з днем народження.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента у Facebook.

«Велика українська актриса, ви впродовж багатьох років радуєте нас неперевершеною геніальною творчістю, даруючи любов свого серця», - йдеться в привітанні Зеленського.

Президент зазначив, що життєвий шлях Ади Роговцевої є прикладом патріотизму і відданості своєму покликанню.

«З вашим ім'ям пов'язані найяскравіші сторінки вітчизняного кіно й театру. Дякую вам за високе мистецтво, за те, що робите наш світ кращим», - зазначив глава держави.

Він побажав актрисі міцного здоров'я та натхнення.

Як відомо, Ада Роговцева народилася в місті Глухові в 1937 році. У 1959 році закінчила Київський театральний інститут. Звання Народна артистка України удостоєна в 1967 році.