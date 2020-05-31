Кличко і Шварценеггер піснею привітали киян з Днем міста



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мер Києва Віталій Кличко і американський актор та політик Арнольд Шварценеггер Архівне фото Twitter

Шварценеггер заспівав рядок «Як тебе не любити, Києве мій!» слідом за мером столиці

Мер Києва Віталій Кличко привітав киян із Днем Києва разом з американським актором та політиком Арнольдом Шварценеггером, який також взяв участь в ролику.

Відповідне відео опублікував сам Віталій Кличко на сторінці у Facebook.

«Київ – це місто, яке знають і люблять у всьому світі. Київ – це кожен із нас! Ми любимо тебе, Києве!», – написав мер.

На кадрах у відео змінюються краєвиди Києва, показано повсякденне життя, а фоном лунає відома пісня «Як тебе не любити, Києве мій!», яка з 2014 року є гімном столиці.

А наприкінці ролика Шварценеггер услід за Кличком повторює рядок «Як тебе не любити, Києве мій!».

«Це відео про любов. Любов кожного киянина до свого рідного міста. Адже кожного з нас з Києвом пов’язує щось своє, особливе», – додав під дописом мер столиці.

Нагадаємо, у Києві до дня міста оновили одні з найстаріших вулиць столиці – Покровську та Золотоворітську. На Покровській та Золотоворітській вулицях відремонтували проїжджу частину і тротуари, зробили велосипедну доріжку, змінили освітлення, облаштували зони для паркування авто.

Як повідомлялося, 30 травня, торгово-розважальні центри у Києві відкрилися для відвідувачів, але дитячі розважальні зони в них поки не працюватимуть.

Читайте також: