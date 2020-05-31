Кличко і Шварценеггер піснею привітали киян з Днем міста
Шварценеггер заспівав рядок «Як тебе не любити, Києве мій!» слідом за мером столиці
Мер Києва Віталій Кличко привітав киян із Днем Києва разом з американським актором та політиком Арнольдом Шварценеггером, який також взяв участь в ролику.
Відповідне відео опублікував сам Віталій Кличко на сторінці у Facebook.
«Київ – це місто, яке знають і люблять у всьому світі. Київ – це кожен із нас! Ми любимо тебе, Києве!», – написав мер.
На кадрах у відео змінюються краєвиди Києва, показано повсякденне життя, а фоном лунає відома пісня «Як тебе не любити, Києве мій!», яка з 2014 року є гімном столиці.
А наприкінці ролика Шварценеггер услід за Кличком повторює рядок «Як тебе не любити, Києве мій!».
«Це відео про любов. Любов кожного киянина до свого рідного міста. Адже кожного з нас з Києвом пов’язує щось своє, особливе», – додав під дописом мер столиці.
Нагадаємо, у Києві до дня міста оновили одні з найстаріших вулиць столиці – Покровську та Золотоворітську. На Покровській та Золотоворітській вулицях відремонтували проїжджу частину і тротуари, зробили велосипедну доріжку, змінили освітлення, облаштували зони для паркування авто.
Як повідомлялося, 30 травня, торгово-розважальні центри у Києві відкрилися для відвідувачів, але дитячі розважальні зони в них поки не працюватимуть.