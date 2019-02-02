Поліцейським у Франції дозволили застосувати гумові кулі під час протестів



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Суддя зазначив, що погроми та вандалізм є виправданням використання зброї поліцейськими

Державна рада Франції відхилила вимогу заборонити поліцейським використовувати пістолети, що стріляють гумовими кулями під час протестів «жовтих жилетів».

Про це повідомляє BFMTV.

Суддя відхилив клопотання про заборону використання спеціальних пістолетів.

Водночас він визнав, що використання такої зброї призвело до серйозних поранень. Утім суддя зазначив, що погроми та вандалізм є виправданням використання зброї поліцейськими.

Нагадаємо, 26 січня поліція затримала у Парижі щонайменше 223 учасника акції «жовтих жилетів».

Як відомо, у суботу вперше відбувається «ніч жовтих жилетів».

«Жовті жилети» проводять акції протесту по суботах, починаючи з листопада 2018 року. Спочатку вони протестували проти зростання цін і податків, а згодом акція перетворилася на висловлення невдоволення політикою уряду, який не прагне, на їхню думку, вирішувати матеріальні проблеми пересічних громадян.

Нагадаємо, раніше у бельгійському прикордонному містечку Візі, що поблизу Ейздена, вантажівка наїхала на учасника акції «жовтих жилетів». 50-річний демонстрант в результаті наїзду загинув.