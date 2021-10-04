Поліція Чехії почала розслідування проти прем'єра після публікації Pandora Рapers

Завдяки витоку даних Pandora Рapers було виявлено, що прем'єр Чехії придбав через офшорну компанію замок у Франції

У «досьє Пандори» опубліковані дані на 300 чеських громадян, зокрема на прем'єр-міністра

Національний центр боротьби з організованою злочинністю, що входить до структури поліції Чехії, почав розслідування проти прем'єр-міністра країни Андрія Бабіша після витоку даних Pandora Papers, де було виявлено, що прем'єр придбав через офшорну компанію замок у Франції. Про це повідомляє поліція Чехії.

«Національний штаб по боротьбі з організованою злочинністю вживатиме заходів з даного питання не тільки щодо прем'єр-міністра Чеської Республіки, але і щодо всіх громадян Чеської Республіки, які фігурують у цій «справі». Однак зараз ми не будемо надавати більш детальну інформацію», – заявили в поліції.

Зазначимо, у «досьє Пандори» опубліковані дані на 300 чеських громадян.

Нагадаємо, 3 жовтня ICIJ опублікував «досьє Пандори» (Pandora Рapers) про можливу причетність світових лідерів до офшорних схем. Доповідь розкрила офшорні угоди понад 100 мільярдерів, 35 світових лідерів і 400 державних чиновників. У досьє задіяні репортажі понад 600 журналістів з 117 країн. США названо найбільшим податковим притулком у світі.

У розслідуванні йдеться, що президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

Крім того, із розслідування стало відомо, хто з українських політиків має нерухомість у Лондоні на мільйони доларів.

Також, як ідеться у розслідуванні, президент України Володимир Зеленський володів компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. За місяць до перемоги на президентських виборах у квітні 2019 року він продав свої акції Maltex Multicapital Corp як бенефіціарний власник своєму бізнес-партнеру та нинішньому першому помічнику Сергію Шефіру.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова також прокоментувала фільм-розслідування «Офшор 95». Її обурило, як журналісти розповіли про те, що низка офшорних володінь мають безпосередній стосунок до топменеджменту країни.

Також радник Єрмака не бачить компромату на Зеленського у скандальному розслідуванні.