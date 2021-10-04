«Офшор 95»: радник Єрмака не бачить компромату на Зеленського у скандальному розслідуванні

Радник Єрмака прокоментував скандальне розслідування під назвою «Офшор 95»

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що у фільмі-розслідуванні «Слідство.інфо» про президента Володимира Зеленського та пов'язані з ним офшорні компанії «немає нічого компрометуючого». І взагалі, нинішній глава держави Володимир Зеленський бездоганно виконує всі антикорупційні норми законодавства, а офшорні схеми бізнесу колишніх років пояснюють «особливостями ринку» тих часів.

Таку заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка сьогодні оприлюднює низка українських ЗМІ.

«На мій погляд, необхідно об'єктивно оцінювати будь-яку інформацію. В «офшорному» матеріалі, уточню, ідеться про бізнес-події 2012 року і раніше. Про бізнес, який, до речі, абсолютно ніколи не був пов'язаний з державними фінансами або державними адміністративними можливостями. Вельми показово, що журналісти не «накопали» взагалі нічого за період після інавгурації у 2019 році. Це абсолютно чітко свідчить, що президент Зеленський бездоганно виконує всі антикорупційні норми законодавства», – каже Подоляк.

На думку Подоляка, розслідування про ранні періоди існування бізнесу «Кварталу» містить «масу припущень, припущень і конспірологічних прив'язок».

За його словами, практично в повному обсязі все це вже озвучувалося під час передвиборної кампанії 2019 року, опонентом Зеленського Петром Порошенком.

«Реанімувати зараз цю інформацію про частини бізнес-практик 2000-х або першої половини 2010-х років вважаємо дивним. Якщо згадати тодішній формат держави, то при владі були такі люди, як Янукович, у 2012 році міністром економіки у Януковича працював Порошенко.

Логічно, що для всіх бізнесів у країні того часу актуальним завданням було – юридично захистити свої компанії та свої кошти від неправомірного вилучення з боку корумпованих чиновників», – каже радник Єрмака.

Подоляк стверджує, що після того часу в залежності від реформування держави бізнес позбавляється від старих засобів захисту як від надлишкових, а всі бізнес-практики студії «Квартал 95», мовляв, були і залишаються прозорими та «білими». Відповідно, юридичних претензій щодо них ніколи не було і бути не може, заявляє радник президента.

За словами Подоляка, спроби пристебнути історію «Кварталу» до історії Приватбанку також не засновані на фактах і є чистою конспірологією.

Він вказує на те, що звинувачення осіб, пов'язаних з Приватбанком в махінаціях, датуються часом від 2008 року, але «реальний процесуальний результат розслідувань був досягнутий тільки після зміни влади у 2019 році і завдяки політичному лідерству Володимира Зеленського».

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова також прокоментувала фільм-розслідування «Офшор 95». Її обурило, як журналісти розповіли про те, що низка офшорних володінь мають безпосередній стосунок до топменеджменту країни.

Нагадаємо, 3 жовтня ICIJ опублікував «досьє Пандори» (Pandora Рapers) про можливу причетність світових лідерів до офшорних схем. Доповідь розкрила офшорні угоди понад 100 мільярдерів, 35 світових лідерів і 400 державних чиновників. У досьє задіяні репортажі понад 600 журналістів з 117 країн. США названо найбільшим податковим притулком у світі.

У розслідуванні йдеться, що президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

Крім того, із розслідування стало відомо, хто з українських політиків має нерухомість у Лондоні на мільйони доларів.

Також, як ідеться у розслідуванні, президент України Володимир Зеленський володів компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. За місяць до перемоги на президентських виборах у квітні 2019 року він продав свої акції Maltex Multicapital Corp як бенефіціарний власник своєму бізнес-партнеру та нинішньому першому помічнику Сергію Шефіру.