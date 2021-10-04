Pandora Papers. Зеленський виводив із країни гроші, щоб врятувати їх від бариг?

Якщо Зеленський не винен, то Венедіктова так і має сказати: «Він тут ні при чому»

Якщо Генпрокурор у нинішній ситуації нічого не може сказати, то для чого такий прокурор країні?

Венедіктова з попкорном

Генеральна прокурорша України Ірина Венедіктова: «Як і багато хто, завершила перегляд фільму авторства редакції «Слідство. Інфо». Журналісти припускають, що цілий ряд офшорних володінь мають безпосередній стосунок до топменеджменту держави.

Як юрист і людина, що займає посаду Генерального прокурора, я не маю права робити будь-які коментарі щодо цього і давати оцінки запропонованій глядачеві екранізації».

А чому, власне, Венедіктова не може давати коментарів щодо офшорів Зеленського, Шефірів та Баканова, якщо про них сьогодні пише вся світова преса?

Якщо Зе не винен, то так і скажи: «Він тут ні при чому».

Або: «Все це було у рамках чинного законодавства».

Або: «Зе виводив із країни гроші, аби врятувати їх від бариг».

Ще: «Зеленський у оточенні Коломойського був під прикриттям».

Якщо Генпрокурор у нинішній ситуації нічого не може сказати, то для чого такий прокурор країні? Правда ж?

Джерело: блог Сергія Руденка

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