Pandora Papers. Зеленський виводив із країни гроші, щоб врятувати їх від бариг?
Якщо Генпрокурор у нинішній ситуації нічого не може сказати, то для чого такий прокурор країні?
Венедіктова з попкорном
Генеральна прокурорша України Ірина Венедіктова: «Як і багато хто, завершила перегляд фільму авторства редакції «Слідство. Інфо». Журналісти припускають, що цілий ряд офшорних володінь мають безпосередній стосунок до топменеджменту держави.
Як юрист і людина, що займає посаду Генерального прокурора, я не маю права робити будь-які коментарі щодо цього і давати оцінки запропонованій глядачеві екранізації».
А чому, власне, Венедіктова не може давати коментарів щодо офшорів Зеленського, Шефірів та Баканова, якщо про них сьогодні пише вся світова преса?
Якщо Зе не винен, то так і скажи: «Він тут ні при чому».
Або: «Все це було у рамках чинного законодавства».
Або: «Зе виводив із країни гроші, аби врятувати їх від бариг».
Ще: «Зеленський у оточенні Коломойського був під прикриттям».
Якщо Генпрокурор у нинішній ситуації нічого не може сказати, то для чого такий прокурор країні? Правда ж?
Джерело: блог Сергія Руденка