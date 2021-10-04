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    Думки вголос

    Pandora Papers. Зеленський виводив із країни гроші, щоб врятувати їх від бариг?

    Якщо Зеленський не винен, то Венедіктова так і має сказати: &laquo;Він тут ні при чому&raquo; - Pandora Papers. Зеленський виводив із країни гроші, щоб врятувати їх від бариг?
    Якщо Зеленський не винен, то Венедіктова так і має сказати: «Він тут ні при чому»

    Якщо Генпрокурор у нинішній ситуації нічого не може сказати, то для чого такий прокурор країні?

    Венедіктова з попкорном

    Генеральна прокурорша України Ірина Венедіктова: «Як і багато хто, завершила перегляд фільму авторства редакції «Слідство. Інфо». Журналісти припускають, що цілий ряд офшорних володінь мають безпосередній стосунок до топменеджменту держави.

    Як юрист і людина, що займає посаду Генерального прокурора, я не маю права робити будь-які коментарі щодо цього і давати оцінки запропонованій глядачеві екранізації».

    А чому, власне, Венедіктова не може давати коментарів щодо офшорів Зеленського, Шефірів та Баканова, якщо про них сьогодні пише вся світова преса?

    Якщо Зе не винен, то так і скажи: «Він тут ні при чому».

    Або: «Все це було у рамках чинного законодавства».

    Або: «Зе виводив із країни гроші, аби врятувати їх від бариг».

    Ще: «Зеленський у оточенні Коломойського був під прикриттям».

    Якщо Генпрокурор у нинішній ситуації нічого не може сказати, то для чого такий прокурор країні? Правда ж?

    Джерело: блог Сергія Руденка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: офшорний скандал Генпрокурор Володимир Зеленський Ірина Венедіктова Pandora Papers
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    Pandora Papers. Зеленський виводив із країни гроші, щоб врятувати їх від бариг?