Нідерланди хочать забрати з Британії 250 компаній через Brexit



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У 2019 році кілька компаній, у тому числі Discovery і Bloomberg, вже оголосили про свій намір інвестувати в Нідерланди через Brexit

Протягом минулого року з Британії в Нідерланди перевели 42 компанії та філії

Уряд Нідерландів у суботу, 9 лютого, заявив, що вони ведуть перемовини з 250 компаніями про перенесення операцій з Британії у Нідерланди через вихід Королівства зі складу Євросоюзу. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, у звіті Міністерства економіки сказано, що програма найму призвела до того, що в 2018 році з Великорбритании у Нідерланди було переведено 42 компанії та філії на 1923 робочих місця.

У звіті йдеться про японський інвестиційний банк Norinchukin, медіа-компанії TVT Media, постачальників фінансових послуг MarketAxess і Azimo і про морського страховика UK P & I Club.

«У 2019 році кілька компаній, у тому числі Discovery і Bloomberg, вже оголосили про свій намір інвестувати в Нідерланди через Brexit», - заявили в міністерстві.

Також повідомляється, що агентство з іноземних інвестицій Нідерландів веде переговори з понад 250 іноземними компаніями, що розглядають можливість організації своєї діяльності в Нідерландах після Brexit.

Нагадаємо, голова Європейської ради Дональд Туск заявив про відсутність «прориву» в питанні Brexit, тому перемовини будуть продовжені.