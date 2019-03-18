Стрілянина в нідерландському Утрехті: троє людей вбито, дев’ятеро поранених



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція повідомила, що розшукує 37-річного Гьокмана Таніса у зв’язку зі стріляниною в трамваї

Не виключено, що у місті діяв не один, а декілька злочинців, - вважає мер міста

Троє людей загинули і 9 отримали поранення внаслідок ранкової стрілянини у нідерландському місті Утрехт.

Про це у понеділок по обіді повідомив мер міста Ян ван Занен у своєму Twitter.

За словами міського голови, троє з постраждалих отримали важкі поранення.

Burgemeester Jan van Zanen reageert op het schietincident eerder vandaag pic.twitter.com/PzI6t2tPtX — Gemeente Utrecht (@GemeenteUtrecht) 18 березня 2019 р.

Не виключено, повідомив мер, що у місті діяв не один, а декілька злочинців.

Нагадаємо, у понеділок вранці невідомий чоловік дістав зброю в міському трамваї Утрехта і розстріляв кількох людей, після цього злочинець втік.

У зв’язку зі стріляниною у місті підвищили до максимального рівень терористичної загрози. Німецька поліція посилила спостереження на кордоні з Нідерландами з метою пошуку стрілка з Утрехта.

Поліція Нідерландів оприлюднила фото 37-річного підозрюваного у стрілянині. Відомо, що він є уродженцем Туреччини.