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    Стрілянина в нідерландському Утрехті: троє людей вбито, дев’ятеро поранених

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    <span>Поліція повідомила, що розшукує 37-річного Гьокмана Таніса у зв&rsquo;язку зі стріляниною в трамваї</span> - Стрілянина в нідерландському Утрехті: троє людей вбито, дев’ятеро поранених
    Поліція повідомила, що розшукує 37-річного Гьокмана Таніса у зв’язку зі стріляниною в трамваї

    Не виключено, що у місті діяв не один, а декілька злочинців, - вважає мер міста

    Троє людей загинули і 9 отримали поранення внаслідок ранкової стрілянини у нідерландському місті Утрехт.

    Про це у понеділок по обіді повідомив мер міста Ян ван Занен у своєму Twitter.

    За словами міського голови, троє з постраждалих отримали важкі поранення.

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    Не виключено, повідомив мер, що у місті діяв не один, а декілька злочинців.

    Нагадаємо, у понеділок вранці невідомий чоловік дістав зброю в міському трамваї Утрехта і розстріляв кількох людей, після цього злочинець втік.

    У зв’язку зі стріляниною у місті підвищили до максимального рівень терористичної загрози. Німецька поліція посилила спостереження на кордоні з Нідерландами з метою пошуку стрілка з Утрехта.

    Поліція Нідерландів оприлюднила фото 37-річного підозрюваного у стрілянині. Відомо, що він є уродженцем Туреччини.

     

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