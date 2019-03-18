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    В Нідерландах невідомий відкрив стрілянину в трамваї

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    <p>Свідки розповіли, що нападник під час втечі залишив зброю&nbsp;</p> - В Нідерландах невідомий відкрив стрілянину в трамваї

    Свідки розповіли, що нападник під час втечі залишив зброю 

    Фото: twitter.com/YelleTieleman

    Напад стався вранці біля зупинки 24 Oktoberplein на заході міста Утрехта

    В Утрехті в центральній частині Нідерландів невідомий відкрив стрілянину в трамваї.

    Нападник втік, точне число постраждалих невідомо, пише газета Algemeen Dagblad.

    Напад стався о 10:45 за місцевим часом біля зупинки 24 Oktoberplein на заході міста. За даними ЗМІ, одна жінка була поранена пострілом в груди, ще двох реанімували на вулиці.

    Свідки розповіли, що нападник під час втечі залишив зброю. Один з кореспондентів повідомив про загиблого.

    На місце прибула поліція, а також антитерористичний підрозділ, правоохоронні органи не виключають версію теракту. Прем'єр-міністр Голландії Марк Рютте скасував призначені на день зустрічі.

    Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч стався теракт в мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, де зловмисник влаштував стрілянину.

    Терористом виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант.

    За останніми даними, в результаті нападу загинули 50 людей у віці від 3 до 77 років, понад 40 людей отримали поранення. З них 34 людини знаходяться в лікарнях, 12 постраждалих у важкому стані.

    Джерело: Новая Газета

    теракт Нідерланди напад поліція
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