Поліція затримала у Каліфорнії п'яного екс-президента Перу



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Толедо назвав свій арешт «частиною змови, організованої його політичними опонентами»

73-річний Алехандро Толедо був арештований і доставлений в офіс шерифа за те, що був п'яним у ресторані

Поліція Каліфорнії затримала колишнього президента Перу Алехандро Толедо за те, що він був п'яним в громадському місці.

Про це повідомляє Reuters.

«73-річний Толедо був арештований і доставлений в офіс шерифа за те, що був п'яним у ресторані в окрузі Сан-Матео пізно ввечері в неділю», - йдеться в повідомленні.

Шериф заявив, що йому відомо про проблеми Толедо з законом в Перу, але додав, що «наявність звинувачень тільки в Перу не уповноважує їх затримувати його в США». Сполучені Штати все ще оцінюють прохання Перу про видачу Толедо.

Толедо ж заперечує, що його заарештували, називаючи арешт «частиною змови, організованої його політичними опонентами».

Толедо оголошений у розшук в Перу за звинуваченням у корупції, але відмовляється виконувати розпорядженням суду провести до 18 місяців у попередньому ув'язненні.