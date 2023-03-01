Поліція Осло затримала Грету Тунберг. Цікава деталь на фото

Активісти вимагають прибрати вітрові турбіни з пасовищ на землях, що використовувалися саамськими оленярами

Поліція Норвегії сьогодні, 1 березня, затримала відому шведську екоактивістку Грету Тунберг під час демонстрації в Осло. Про це повідомляє Reuters.

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Як зазначається, екоактивістів усунули від Міністерства фінансів, доступ до якого вони блокували. Тунберг, яка тримала саамський прапор, підняли та винесли поліцейські, при цьому сотні демонстрантів скандували гасла. На опублікованих фото помітна цікава деталь: несуть активістку виключно жінки-поліцейські.

Згодом активістку та інших затриманих учасників акції протесту звільнили.

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Як повідомлялося, активісти вимагають прибрати вітрові турбіни з пасовищ на землях, що використовувалися саамськими оленярами.

Раніше повідомлялося, що 19-річна шведська активістка Грета Тунберг заявила про розширення сфери своєї діяльності. Крім боротьби зі зміною клімату, вона тепер домагається краху «деспотичної капіталістичної системи» Заходу. Нагадаємо, науковці назвали на честь екоактивістки Грети Тунберг новий вид жаб.