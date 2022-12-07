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В Італії екоактивісти облили фарбою будівлю «Ла Скала», де пройде показ «Бориса Годунова» (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Італії екоактивісти облили фарбою будівлю «Ла Скала», де пройде показ «Бориса Годунова» (фото)
Будівлю La Scala облили фарбою
фото: ansa.it

Поліцейські затримали п'ятьох членів руху з плакатом

В Італії активісти руху «Останнє покоління» облили фарбою будівлю міланського театру «Ла Скала», де сьогодні, 7 грудня, прем'єра сезону, на якій покажуть оперу «Борис Годунов» про російського царя. Про це повідомляє ANSA.

У середу поліцейські затримали п'ятьох членів руху з плакатом «Останнє покоління – Ні газу, ні вугіллю».

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Протестувальників доставили до міського управління поліції для встановлення особи та передачі справи прокуратурі.

Учора стало відомо, що представники української діаспори в Італії проведуть акцію протесту біля будівлі міланського театру «Ла Скала».

Як повідомлялося, Італія несподівано призупинила передачу військової допомоги Україні. Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує отримати від Італії пріоритетне озброєння: системи протиповітряної оборони, зокрема комплекси Samp-T.

Теги: активісти Італія росія газ

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