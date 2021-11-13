Екоактивісти вийшли на мітинг у Берліні

Мітингувальники виступають за захист клімату та атомної енергетики

Кілька сотень людей взяли участь у мітингу в центрі Берліна на захист клімату і атомної енергетики в суботу, передає «РИА Новости».

Раніше в поліції Берліна повідомили, що в акції запланована участь до 300 осіб.

У 2011 році уряд Німеччини на чолі з канцлером Ангелою Меркель прийняв рішення повністю відмовитися від атомної енергетики в 2022 році. Остаточним аргументом для такого рішення стала аварія на японській АЕС «Фукусіма». Як заявило навесні поточного року Мінекономіки ФРН, компанії-оператори атомних станцій отримають компенсації в розмірі €2,43 млрд.

Як заявили організатори берлінської акції, вони вже протягом трьох років проводять аналогічні заходи в різних європейських містах. У Німеччині активісти представлені асоціацією Nuklearia. Однак в акції у Берліні взяли участь також польські та французькі активісти.

«Атомна енергетика відносно мало забруднює навколишнє середовище, вихлопи СО2 складають всього 12 грам на кіловат-годину. Швеція і Франція, які використовують АЕС, відносяться до промислових країн із найменшими вихлопами СО2. Німеччина повинна одуматися. Не можна ставити тільки на газ і нафту в енергетичному переході», – заявили учасники акції.

«Я підтримую збереження атомної енергетики. Нам обіцяють зниження цін на електроенергію. Як це може статися, якщо ми відмовляємося від атома, вугілля і взагалі викопних джерел на зразок нафти і газу?», – заявив житель Берліна, який прийшов підтримати мітингувальників.

До слова, понад 25% українців називають проблему захисту довкілля й загрозу економічного занепаду найбільшими довгостроковими викликами для України. Про це, представляючи результати загальнонаціонального соціологічного дослідження «Екологія та загрози кліматичних змін у громадській думці українців», сказав аналітик Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» Сергій Шаповалов.

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