Полярники показали рідкісне явище на станції «Вернадського» (фото)

Співробітники станції розповіли, як утворюються сніжні згортки

На станції «Академік Вернадський» нині можна побачити рідкісне явище – так звані «сніжні пончики». Вони нечасто зустрічаються навіть в Антарктиці. Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

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«А ви колись бачили сувої зі снігу? Їх також називають сніговими рулонами, пончиками або ж сніжками вітру. Це кількашарові згортки снігу, всередині яких зазвичай є порожнеча. Вони можуть бути як зовсім невеликими – від кількох сантиметрів у діаметрі, так і досить помітними – діаметром понад метр, нагадуючи тюки сіна на полі», – зазначили полярники.

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фото: Національний антарктичний науковий центр

Таке явище, за їхніми словами, є досить рідкісним, зокрема й для Антарктики, хоча зустріти його можна не лише тут. Це пов'язано з тим, що для утворення снігових звитків потрібна низка погодних умов:

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два різних шари снігу. Нижній – підмерзлий або вкритий льодовою кіркою, він буде неначе підкладка. Верхній – свіжий, пухкий та мокрий. Він має вкривати нижній, але не прилипати до нього;

температура повітря – близька до точки танення льоду (тобто дещо вище 0°С);

сила вітру має бути такою, щоб переміщати грудки снігу, але не руйнувати їх;

також для формування рулонів здебільшого потрібен схил – тоді вони легше згортаються.

Необхідність збігу всіх цих досить специфічних умов якраз і робить снігові сувої унікальним явищем, яке нечасто побачиш.

«Оскільки в середині згортка сніг – свіжий та має невелику щільність, то він легко вивітрюється, залишаючи отвір (інколи він утворюється одразу під час загортання снігової ковдри)», – розповіли дослідники.

Нагадаємо, що раніше біля української станції «Академік Вернадський» народилися пташенята домініканських мартинів і полярних крячків.