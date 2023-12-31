Полярники показали, які пташенята народилися біля станції «Академік Вернадський»

Зараз на полярному континенті триває весняно-літній сезон – період розмноження

На скелях вчені знайшли майже 70 гнізд полярних крячків й одне гніздо домініканського мартина

Біля української станції «Академік Вернадський» народилися пташенята домініканських мартинів і полярних крячків. Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

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Зараз на полярному континенті триває весняно-літній сезон – період розмноження для більшості тутешніх пернатих. Пташенят знайшли під час обстеження скель біля острова Гротто, розташованого трохи північніше Галіндезу, де базується станція.

Домініканські мартини

На скелях біолог Сергій Глотов знайшов гніздо домініканських мартинів. Мартини можуть гніздувати як колоніями, так і окремими парами, дорослі птахи зазвичай відкладають 2-3 яйця.

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Дітлахи народжуються по черзі, мають густий пух сіро-коричневого кольору, з жовтим відтінком на грудях і темними цятками на голові.

Перші дні вони проводять у гнізді, а потім залишають його, але тримаються поруч, ховаючись у разі небезпеки серед каміння. Ростуть досить швидко і десь за місяць вже майже сягають розміру батьків.

Полярні крячки

На скелях вчені знайшли майже 70 гнізд полярних крячків – у половині вже вилупилися пташенята.

Яйця полярних крячків зовсім крихітні, розміром із волоський горіх. Пара крячок має 1-2 яйця. Як і мартинята, малюки народжуються по черзі, перший час перебувають у гнізді, а потім освоюють територію навколо нього.

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Новонароджені пташенята мають строкате забарвлення: по бежево-сірому пуху щільно розкидані коричневі та чорні плями різної форми, які часто об'єднуються в цікавий орнамент.

У дитинчат зазвичай темний дзьоб, тоді як у дорослих птахів він яскраво-червоний.

Учені ретельно обстежують територію та проводять картування гнізд, щоб мати можливість відстежувати динаміку поширення і розмноження антарктичних птахів у контексті зміни клімату.

Нагадаємо, неподалік станції «Академік Вернадський» з'явилися перші пташенята субантарктичних пінгвінів цього року.

До слова, українські полярники зі станції «Академік Вернадський» в Антарктиді показали, як пінгвіни влаштували «гойдалку» на невеликій крижині.