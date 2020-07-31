На Львівщині можуть заборонити служби у храмах через коронавірус



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Випадки Covid-19 серед священників реєструються практично у всіх районах Львівщини

Одним із джерел інфікування коронавірусом може бути перебування людей у церквах під час богослужінь

Головний санітарний лікар Львівської області Роман Павлів стверджує, що в області є випадки проведення богослужінь священниками, хворими на коронавірус.

Про це йдеться у документі, опублікованому газетою «Високий Замок».

31 липня направив у ЛОДА подання, в якому надав інформацію щодо захворюваності на Covid-19 серед священиків та прихожан.

В опублікованому документі йдеться про те, що одним із джерел інфікування коронавірусом може бути перебування людей у церквах під час богослужінь.

Напередодні про церкви, як головне джерело інфікування на заході України, особливо у селах, заявляв міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Зокрема, за даними лабораторного центру, випадки Covid-19 серед священників реєструються практично у всіх районах Львівщини. У Жовківському районі, наприклад, захворіло п'ятеро священиків, після чого коронавісну інфекцію виявили у 35 контактних осіб. У Яворівському районі захворіло шестеро священиків з різних населених пунктів і, як наслідок, згодом захворіли три контактні особи.

Головний державний санітарний лікар Львівської області заявив, що за інформацією обласного лабораторного центру, недотримання санітарних норм у церквах є однією з причин зростання кількості захворілих на коронавірусну інфекцію.

Тому Павлів направив у Львівську ОДА подання, у якому рекомендує проводити богослужіння лише на відкритому повітрі.

Раніше Кабмін опублікував нові правила адаптивного карантину, які будуть діяти до 31 серпня. Всі регіони поділено на зелену, жовту, помаранчеву і червону зони.

Коронавірус в Україні

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 31 липня зафіксовано 1090 нових випадків коронавірусу, це на 107 випадків менше, ніж учора (1197).