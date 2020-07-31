Білорусь отримає від України інформацію про злочини «вагнерівців», – Аваков



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Глава МВС Арсен Аваков Фото: Главком

Аваков пообіцяв, що всю інформацію, якою володіють українські правоохоронці, передадуть білоруській стороні

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що правоохоронні органи України мають достатньо матеріалів про злочини бойовиків ПВК Вагнера, затриманих в Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

Міністр підкреслив, що розцінює інформацію про затримання під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії як вкрай небезпечний прецедент, що свідчить про намір іноземного втручання в справи незалежної Білорусі.

«Це дуже небезпечна ситуація - коли 33 іноземних найманця, які проливали кров і влаштовували збройні провокації в Сирії, Судані, Лівії і на українському Донбасі, влаштовують свою базу за 1,5 км від резиденції президента країни…Звертаюся до дружнього білоруського народу із закликом з усією серйозністю поставитися до цієї провокації. Ми, українці, отримали надто багато горя і жертв від дій російських провокаторів і терористів, в тому числі - найманців ПВК «Вагнер» в Україні в 2014 році.

Представники цієї компанії воювали і лютували не тільки в Сирії, Судані та Лівії, а й у нас на Донбасі. Найманці вбивали, катували і калічили захисників України, в тому числі, під Донецьком, в Слов'янську і Горлівці. Національна поліція України розслідує цілий ряд кримінальних справ за цими злочинами, за участю, в тому числі, затриманих на території Республіки Білорусь найманців», - заявив Аваков.

За словами міністра, МВС та інші правоохоронні органи України мають достатню кількість матеріалів за цими злочинами. Весь масив інформації буде нами переданий білоруській стороні. Очільник МВС висловив сподівання, що це допоможе незалежній Білорусі захиститися від загрози тероризму і диверсійних дій.

Він також наголосив, що Україна зацікавлена в екстрадиції на нашу територію ряду затриманих в Білорусі найманців, які вчинили злочини в Україні. Про що повідомлено компетентним органам Білорусі.

Міністр також повідомив, що провів кілька консультацій про взаємодію з офіційними представниками Республіки Білорусь.

До слова, Офіс генпрокурора оголосив підозру затриманим в Білорусі «вагнерівцям». Крім того, українське відомство звернулося до Генеральної прокуратури Білорусі з запитами про тимчасовий арешт затриманих бойовиків.

Раніше повідомлялося, що Білорусь просить Україну встановити причетність затриманих у Мінську до злочинів на Донбасі.

30 липня, СБУ повідомила, що Україна буде вимагати у Білорусі екстрадиції «вагнерівців».

Також через затримання «вагнерівців» Україна і Білорусь домовилися про посилення прикордонного режиму.

До відома, у Білорусі відкрили справу проти затриманих напередодні під Мінськом бойовиків «Вагнера», їх підозрюють у підготовці теракту.

Нагадаємо, що 29 липня президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки через затримання під Мінськом бойовиків російського угрупування «ПВК Вагнера». Він назвав це надзвичайною подією.

Раніше стало відомо, що під Мінськом затримали понад 30 бойовиків іноземної приватної військової кампанії «Вагнер».

За інформацією правоохоронних органів Білорусі, понад 200 бойовиків прибули для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

У Білорусі триває виборча президентська кампанія. Самі вибори відбудуться 9 серпня. Кампанія супроводжується масовими акціями протесту і переслідуванням опозиційних кандидатів.