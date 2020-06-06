Трамп вирішив вивести частину американських військ з Німеччини
До вересня з ФРН виведуть 9,5 тисяч американських солдатів і офіцерів
Президент США Дональд Трамп наказав скоротити чисельність американських військовослужбовців в Німеччині.
Про це 5 червня повідомило в агентство Reuters з посиланням на офіційні джерела.
Як поінформував високопоставлений чиновник США, до вересня з ФРН виведуть 9,5 тисяч американських солдатів і офіцерів.
На цей час в Німеччині розміщені близько 34,5 тисячі американських військовослужбовців.
Частину виведених військ перебазують в Польщу та інші країни, частина повернеться в Штати, уточнив співрозмовник агентства.
За даними джерел ЗМІ, відповідне розпорядження нещодавно підписав радник президента США з національної безпеки Роберт О'Брайєн.
Також підкреслюється, що рішення не пов'язане з відмовою канцлера ФРН Ангели Меркель брати участь в саміті G7, який планувався на кінець червня у Вашингтоні.
При цьому виведення військ пройде на тлі напруженості між країнами, викликаної низькими військовими витратами Німеччини.