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    У світі

    Трамп вирішив вивести частину американських військ з Німеччини

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    Частина військових буде переведена до Польщі, деякі - до інших країн, а решта відправиться додому - Трамп вирішив вивести частину американських військ з Німеччини
    Частина військових буде переведена до Польщі, деякі - до інших країн, а решта відправиться додому

    До вересня з ФРН виведуть 9,5 тисяч американських солдатів і офіцерів

    Президент США Дональд Трамп наказав скоротити чисельність американських військовослужбовців в Німеччині.

    Про це 5 червня повідомило в агентство Reuters з посиланням на офіційні джерела.

    Як поінформував високопоставлений чиновник США, до вересня з ФРН виведуть 9,5 тисяч американських солдатів і офіцерів.

    На цей час в Німеччині розміщені близько 34,5 тисячі американських військовослужбовців.

    Частину виведених військ перебазують в Польщу та інші країни, частина повернеться в Штати, уточнив співрозмовник агентства.

    За даними джерел ЗМІ, відповідне розпорядження нещодавно підписав радник президента США з національної безпеки Роберт О'Брайєн.

    Також підкреслюється, що рішення не пов'язане з відмовою канцлера ФРН Ангели Меркель брати участь в саміті G7, який планувався на кінець червня у Вашингтоні.

    При цьому виведення військ пройде на тлі напруженості між країнами, викликаної низькими військовими витратами Німеччини.

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