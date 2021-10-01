Польща на два місяці продовжила надзвичайний стан через мігрантів на кордоні з Білоруссю

Сейм Польщі ухвалив продовження НС на 60 днів

Нижня палата парламенту Польщі (Сейм) затвердила рішення уряду про продовження надзвичайного стану, введеного в прикордонних з Білоруссю районах через загостреної міграційної ситуації. Про це повідомляє «Sputnik Беларусь».

За продовження НС виступили 237 депутатів, проти – 179, ще 31 утрималися.

30 вересня указ про продовження НС підписав президент Польщі Анджей Дуда і направив його на схвалення парламенту.

Надзвичайний стан поширюється на прикордонну зону шириною три кілометри. Рішення про його продовження зачіпає близько 200 населених пунктів і має на увазі заборону на проведення масових і розважальних заходів, чергування поліції в посиленому режимі, перевірки документів. Крім того, на зазначеній території не можуть перебувати особи, які там не живуть, не працюють або навчаються.

Надзвичайний стан запровадили в Польщі 2 вересня строком на 30 днів. Причиною такого заходу стала міграційна криза на кордоні Білорусі та країн Євросоюзу, що почалася в травні після погроз президента Олександра Лукашенка послабити контроль за потоками нелегалів і наркотрафіком.

Великі групи мігрантів з країн Близького Сходу й Африки почали штурмувати кордони Литви заради притулку в європейських країнах.

Пізніше нелегалів стали затримувати на кордонах Латвії та Польщі та повертати назад. При цьому білоруська влада відмовляється впускати біженців назад. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов'язав Польщу і Латвію видати застряглим на кордоні з Білоруссю біженцям житло.

Раніше міністерство внутрішніх справ Польщі розіслало повідомлення на мобільні телефони мігрантів, які прибули на територію країни, з вимогою залишити країну та повернутися до Мінська.

Нагадаємо, з початку вересня прикордонники зафіксували майже шість тисяч спроб нелегально перетнути кордон Білорусі з Польщею.

Як відомо, щодня сотні нелегалів намагаються перетнути польсько-білоруський кордон. У зв'язку з міграційною кризою Варшава на початку вересня запровадила надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю населених пунктах Підляського та Люблінського воєводств.

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