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    Польща на два місяці продовжила надзвичайний стан через мігрантів на кордоні з Білоруссю

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    Через навалу мігрантів Польща ввела низку заходів - Польща на два місяці продовжила надзвичайний стан через мігрантів на кордоні з Білоруссю

    Через навалу мігрантів Польща ввела низку заходів

    Фото POSG

    Сейм Польщі ухвалив продовження НС на 60 днів

    Нижня палата парламенту Польщі (Сейм) затвердила рішення уряду про продовження надзвичайного стану, введеного в прикордонних з Білоруссю районах через загостреної міграційної ситуації. Про це повідомляє «Sputnik Беларусь».

    За продовження НС виступили 237 депутатів, проти – 179, ще 31 утрималися.

    30 вересня указ про продовження НС підписав президент Польщі Анджей Дуда і направив його на схвалення парламенту.

    Надзвичайний стан поширюється на прикордонну зону шириною три кілометри. Рішення про його продовження зачіпає близько 200 населених пунктів і має на увазі заборону на проведення масових і розважальних заходів, чергування поліції в посиленому режимі, перевірки документів. Крім того, на зазначеній території не можуть перебувати особи, які там не живуть, не працюють або навчаються.

    Надзвичайний стан запровадили в Польщі 2 вересня строком на 30 днів. Причиною такого заходу стала міграційна криза на кордоні Білорусі та країн Євросоюзу, що почалася в травні після погроз президента Олександра Лукашенка послабити контроль за потоками нелегалів і наркотрафіком.

    Великі групи мігрантів з країн Близького Сходу й Африки почали штурмувати кордони Литви заради притулку в європейських країнах.

    Пізніше нелегалів стали затримувати на кордонах Латвії та Польщі та повертати назад. При цьому білоруська влада відмовляється впускати біженців назад. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов'язав Польщу і Латвію видати застряглим на кордоні з Білоруссю біженцям житло.

    Раніше міністерство внутрішніх справ Польщі розіслало повідомлення на мобільні телефони мігрантів, які прибули на територію країни, з вимогою залишити країну та повернутися до Мінська.

    Нагадаємо, з початку вересня прикордонники зафіксували майже шість тисяч спроб нелегально перетнути кордон Білорусі з Польщею.

    Як відомо, щодня сотні нелегалів намагаються перетнути польсько-білоруський кордон. У зв'язку з міграційною кризою Варшава на початку вересня запровадила надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю населених пунктах Підляського та Люблінського воєводств.

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    Теги: Польща ЄСПЛ криза надзвичайний стан Анджей Дуда житло президент влада указ
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    Польща на два місяці продовжила надзвичайний стан через мігрантів на кордоні з Білоруссю