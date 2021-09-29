«Білорусь вам збрехала. Повертайтесь до Мінська». Польща розіслала смс нелегальним мігрантам

МВС Польщі надіслало близько 31 тисяч повідомлень мігрантам із вимогою повернутися до Мінська

У Польщі мігранти отримали смс-повідомлення з вимогою залишити країну

Міністерство внутрішніх справ Польщі розіслало повідомлення на мобільні телефони мігрантів, які прибули на територію країни, з вимогою залишити країну та повернутися до Мінська. Про це повідомляє The Times.

«Польський кордон закритий. Білоруська влада вам збрехала. Повертайтесь назад до Мінська!», – говорилося у посланні.

Загалом було відправлено близько 31 тисяч таких смс. Також мігранти отримали посилання на сайт, де англійською, французькою, арабською, російською та польською мовами опубліковано попередження, що незаконне перетинання кордону «може призвести до ув'язнення».

За даними видання, такі заходи влада вжила після того, як кількість біженців, які намагаються проникнути в країну з Білорусії, зросла до рекордного рівня і становила майже 500 осіб на день.

Нагадаємо, з початку вересня прикордонники зафіксували майже шість тисяч спроб нелегально перетнути кордон Білорусі з Польщею.

Як відомо, щодня сотні нелегалів намагаються перетнути польсько-білоруський кордон. У зв'язку з міграційною кризою Варшава на початку вересня запровадила надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю населених пунктах Підляського та Люблінського воєводств.

Раніше влада Польщі ввела режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю через потік мігрантів. Відповідне рішення схвалив президент Анджей Дуда.

Також у МВС Польщі заявили, що білоруські прикордонники годують дітей мігрантів наркотиками.

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