Литва почала зводити огорожу з колючим дротом на кордоні з Білоруссю

Будівельні роботи триватимуть щонайменше до кінця року

Литва розпочала будівництво «фізичного бар'єра» з колючим дротом на кордоні з Білоруссю, щоб запобігти в'їзду нелегальних мігрантів до ЄС. Про це повідомляється на сайті литовського уряду.

«Компанія «Тетас», що входить до групи компаній EPSO-G, яка реалізує проєкт фізичного бар'єра на кордоні з Білоруссю, розпочала будівельні роботи на першій фазі проєкту, який обговорювався сьогодні на засіданні Комісії з моніторингу проєкту», – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що розпочато розмітку на прикордонних пунктах пропуску Друскінінкай, Бараускас і Адутішкіс (південний схід Литви), доставлено будівельну техніку. У середу «Тетас» розпочав установку дроту «концертіна» біля Друскінінкая.

Після установки дроту на найбільш важливих ділянках кордону почнеться зведення сегментів огорожі. Планується, що перші сегменти, виготовлені відповідно до вимог Державної прикордонної служби при МВС Литви, будуть доставлені до кордону у жовтні, наступні будівельні роботи оперативно вестимуться у листопаді та грудні.

До слова, Польща розіслала смс нелегальним мігрантам: «Білорусь вам збрехала. Повертайтесь до Мінська».

Нагадаємо, з початку вересня прикордонники зафіксували майже шість тисяч спроб нелегально перетнути кордон Білорусі з Польщею.

Як відомо, Литва залучить гелікоптери для захисту кордонів від нелегалів з Білорусі.

Нагадаємо, що 3 липня на кордоні Литви та Білорусі литовські прикордонники відкрили попереджувальну стрілянину. Вони також застосували сльозогінний газ проти нелегальних мігрантів з білоруського боку. Про це повідомляє сайт Служби охорони державного кордону.

За словами президента Литви Ґітанаса Наусєди, режим Білорусі використовує міграцію для того, щоб здійснювати тиск на Литву та на Євросоюз.

Як повідомлялося, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав польське місто Білосток і литовський Вільнюс білоруськими землями. Таку заяву він зробив на форумі патріотичних сил.

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