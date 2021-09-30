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    СБУ викрила угруповання, яке «продавало» моряків для перевезення нелегалів

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    Схему організував громадянин України та його спільник із Турецької республіки - СБУ викрила угруповання, яке «продавало» моряків для перевезення нелегалів
    Схему організував громадянин України та його спільник із Турецької республіки
    фото: ssu.gov.ua

    Завербованих моряків змушували працювати на кораблях, що доставляли нелегалів із Середньої Азії до країн ЄС

    Служба безпеки України знешкодила діяльність міжнародного злочинного угруповання у Миколаївській області. Зловмисники «вербували» українських моряків, яких потім змушували працювати на кораблях, що доставляли нелегалів із Середньої Азії до країн ЄС. Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

    За оперативними даними, схему організував громадянин України та його спільник із Турецької республіки.

    «Жертвами» зловмисників здебільшого були мешканці південних областей, які мали проблеми з дозвільними документами моряка. Їм обіцяли високооплачувану роботу на суднах далекого плавання за кордоном. Для підтвердження надійності «компанії» одразу після «досягнення домовленостей» морякам сплачували $3 тис. авансу.

    «Утім, як виявлялося потім, місцем роботи цих моряків ставали судна, які «спеціалізувалися» на переправленні нелегальних мігрантів з країн Середньої Азії до ЄС», – йдеться у повідомленні.

    За такі злочини у країнах Євросоюзу передбачено покарання до 20 років позбавлення волі. І частина українських моряків замість великих заробітків отримала великі терміни ув’язнення. За даними слідства, мережа «вербувальників», які підшукували моряків, налічувала щонайменше шість осіб.

    Організатор-іноземець за одну завербовану особу сплачував своєму українському «партнеру» $7 тис. З них $3 тис. – аванс моряку, а решта розподілялася між організатором-громадянином України та «вербувальниками».

    На рахунку угруповання – п’ять «партій» українців за кордон. Серед них щонайменше п’ять осіб ув’язнено в країнах Євросоюзу.

    Оперативники спецпідрозділу СБУ в Миколаївській області зупинили двох завербованих осіб безпосередньо перед відправкою за кордон у приміщенні Миколаївського міжнародного аеропорту після проходження прикордонного контролю.

    фото: ssu.gov.ua
    фото: ssu.gov.ua

    Наразі одного з організаторів та його спільника-вербувальника затримано. Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України.

    Раніше повідомлялося, що біля берегів Нідерландів у Північному морі затримали яхту з нелегальними мігрантами, а серед затриманих начебто були два громадянина України. Як і більшість подібних суден з мігрантами, яхта прямувала до Великої Британії.

    Згодом у МЗС підтвердили затримання й арешт одного українця в Нідерландах. Як повідомив у коментарі «Главкому» речник МЗС Олег Ніколенко, капітана парусної яхти підозрюють у перевезенні нелегальних мігрантів.

    Нагадаємо, що у грецьких в'язницях відбувають покарання десятки українських громадян. Більшість із них вважали, що їдуть на роботу керувати яхтою, але в реальності виявилося, що під яхтингом ішлося про незаконне переправленням мігрантів із Сирії й Туреччини в Грецію та Італію.

    Теги: ЄС СБУ мігранти арешт корабель торгівля людьми українські моряки перевезення
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    СБУ викрила угруповання, яке «продавало» моряків для перевезення нелегалів