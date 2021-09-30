СБУ викрила угруповання, яке «продавало» моряків для перевезення нелегалів
Завербованих моряків змушували працювати на кораблях, що доставляли нелегалів із Середньої Азії до країн ЄС
Служба безпеки України знешкодила діяльність міжнародного злочинного угруповання у Миколаївській області. Зловмисники «вербували» українських моряків, яких потім змушували працювати на кораблях, що доставляли нелегалів із Середньої Азії до країн ЄС. Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.
За оперативними даними, схему організував громадянин України та його спільник із Турецької республіки.
«Жертвами» зловмисників здебільшого були мешканці південних областей, які мали проблеми з дозвільними документами моряка. Їм обіцяли високооплачувану роботу на суднах далекого плавання за кордоном. Для підтвердження надійності «компанії» одразу після «досягнення домовленостей» морякам сплачували $3 тис. авансу.
«Утім, як виявлялося потім, місцем роботи цих моряків ставали судна, які «спеціалізувалися» на переправленні нелегальних мігрантів з країн Середньої Азії до ЄС», – йдеться у повідомленні.
За такі злочини у країнах Євросоюзу передбачено покарання до 20 років позбавлення волі. І частина українських моряків замість великих заробітків отримала великі терміни ув’язнення. За даними слідства, мережа «вербувальників», які підшукували моряків, налічувала щонайменше шість осіб.
Організатор-іноземець за одну завербовану особу сплачував своєму українському «партнеру» $7 тис. З них $3 тис. – аванс моряку, а решта розподілялася між організатором-громадянином України та «вербувальниками».
На рахунку угруповання – п’ять «партій» українців за кордон. Серед них щонайменше п’ять осіб ув’язнено в країнах Євросоюзу.
Оперативники спецпідрозділу СБУ в Миколаївській області зупинили двох завербованих осіб безпосередньо перед відправкою за кордон у приміщенні Миколаївського міжнародного аеропорту після проходження прикордонного контролю.
Наразі одного з організаторів та його спільника-вербувальника затримано. Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України.
Раніше повідомлялося, що біля берегів Нідерландів у Північному морі затримали яхту з нелегальними мігрантами, а серед затриманих начебто були два громадянина України. Як і більшість подібних суден з мігрантами, яхта прямувала до Великої Британії.
Згодом у МЗС підтвердили затримання й арешт одного українця в Нідерландах. Як повідомив у коментарі «Главкому» речник МЗС Олег Ніколенко, капітана парусної яхти підозрюють у перевезенні нелегальних мігрантів.
Нагадаємо, що у грецьких в'язницях відбувають покарання десятки українських громадян. Більшість із них вважали, що їдуть на роботу керувати яхтою, але в реальності виявилося, що під яхтингом ішлося про незаконне переправленням мігрантів із Сирії й Туреччини в Грецію та Італію.