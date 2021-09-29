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    Польща заявила про рекордний наплив мігрантів із Білорусі

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    У&nbsp;Польщі за добу зафіксували 473 спроби&nbsp;незаконного перетину кордону з&nbsp;території Білорусі - Польща заявила про рекордний наплив мігрантів із Білорусі
    У Польщі за добу зафіксували 473 спроби незаконного перетину кордону з території Білорусі
    Фото: Agencja Gazeta

    З початку вересня прикордонники зафіксували майже шість тисяч спроб нелегально перетнути кордон Білорусі з Польщею

    У Польщі зафіксували 473 спроби незаконного перетину кордону з території Білорусі за добу, що є рекордом. Про це заявила речниця прикордонної служби Польщі Анна Михальська, повідомляє RMF24.

    «Прикордонники запобігли всім цим спробам», – зазначила вона.

    З початку вересня прикордонники зафіксували майже шість тисяч спроб нелегально перетнути кордон Білорусі з Польщею.

    Раніше у МВС Польщі заявили, що білоруські прикордонники годують дітей мігрантів наркотиками.

    Як відомо, щодня сотні нелегалів намагаються перетнути польсько-білоруський кордон. У зв'язку з міграційною кризою Варшава на початку вересня запровадила надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю населених пунктах Підляського та Люблінського воєводств.

    Польсько-білоруський кордон зараз охороняють близько 4000 офіцерів прикордонної служби, а також близько 600 поліцейських. Голова міністерства національної оборони Маріуш Блащак своєю чергою сказав, що прикордонників щодня підтримують 2,5 тисячі солдатів, і ця кількість може бути збільшена за необхідності.

    Нагадаємо, раніше поблизу польсько-білоруського кордону були знайдені тіла трьох осіб.

    Також 19 вересня в метрі від білорусько-польського кордону виявлено тіло 39-річної громадянки Іраку без ознак життя. Поруч із тілом знаходилися троє дітей, а також чоловік та жінка похилого віку.

    Нагадаємо також, Польща та Литва звинуватили сусідню Білорусь у заохоченні іракських та афганських біженців порушувати законодавство ЄС та перетинати кордон. Ця тактика розглядається як спроба тиску на блок з метою скасування економічних санкцій проти диктатури білоруського лідера Олександра Лукашенка.

    За даними польської прикордонної служби, з початку вересня було щонайменше 5 тис. спроб перетнути кордон.

    Раніше влада Польщі ввела режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю через потік мігрантів. Відповідне рішення схвалив президент Анджей Дуда.

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    Теги: прикордонники Білорусь Польща мігранти
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    Польща заявила про рекордний наплив мігрантів із Білорусі