Польща заявила про рекордний наплив мігрантів із Білорусі

У Польщі за добу зафіксували 473 спроби незаконного перетину кордону з території Білорусі

З початку вересня прикордонники зафіксували майже шість тисяч спроб нелегально перетнути кордон Білорусі з Польщею

У Польщі зафіксували 473 спроби незаконного перетину кордону з території Білорусі за добу, що є рекордом. Про це заявила речниця прикордонної служби Польщі Анна Михальська, повідомляє RMF24.

«Прикордонники запобігли всім цим спробам», – зазначила вона.

З початку вересня прикордонники зафіксували майже шість тисяч спроб нелегально перетнути кордон Білорусі з Польщею.

Раніше у МВС Польщі заявили, що білоруські прикордонники годують дітей мігрантів наркотиками.

Як відомо, щодня сотні нелегалів намагаються перетнути польсько-білоруський кордон. У зв'язку з міграційною кризою Варшава на початку вересня запровадила надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю населених пунктах Підляського та Люблінського воєводств.

Польсько-білоруський кордон зараз охороняють близько 4000 офіцерів прикордонної служби, а також близько 600 поліцейських. Голова міністерства національної оборони Маріуш Блащак своєю чергою сказав, що прикордонників щодня підтримують 2,5 тисячі солдатів, і ця кількість може бути збільшена за необхідності.

Нагадаємо, раніше поблизу польсько-білоруського кордону були знайдені тіла трьох осіб.

Також 19 вересня в метрі від білорусько-польського кордону виявлено тіло 39-річної громадянки Іраку без ознак життя. Поруч із тілом знаходилися троє дітей, а також чоловік та жінка похилого віку.

Нагадаємо також, Польща та Литва звинуватили сусідню Білорусь у заохоченні іракських та афганських біженців порушувати законодавство ЄС та перетинати кордон. Ця тактика розглядається як спроба тиску на блок з метою скасування економічних санкцій проти диктатури білоруського лідера Олександра Лукашенка.

За даними польської прикордонної служби, з початку вересня було щонайменше 5 тис. спроб перетнути кордон.

Раніше влада Польщі ввела режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю через потік мігрантів. Відповідне рішення схвалив президент Анджей Дуда.