Кількість померлих від коронавірусу в світі перевищила 700 тисяч

Кількість померлих від коронавірусу в світі перевищила 700 тисячграфіка
Станом на ранок 5 серпня у світі зафіксовано 18,7 мільйона випадків зараження Covid-19
За минулу добу від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 6 298 осіб
За час пандемії від коронавірусу нового типу Covid-19 померли понад 704 тисячі людей у всьому світі.
Відповідні дані вказані на сайті Worldometer.
Лише за минулу добу, 4 серпня, від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 6 298 осіб.
Станом на ранок 5 серпня у світі зафіксовано 18,7 мільйона випадків зараження, з них 255 тисяч тільки за минулу добу.
Успішно перенесли хворобу і вилікувались майже 12 мільйонів людей.
У п’ятірці «лідерів» за кількістю заражень – США, Бразилія, Індія, Росія та Південна Африка. Україна на 35 місці антирейтингу.
До відома, в Україні за добу 3 серпня коронавірусом заразилась 1061 особа, 737 одужали, 26 померли.
-
Всього74219
-
Одужали40613
-
Хворіють31842
-
Померли1764
У МОЗ також повідомили, що Україна отримає вісім мільйонів доз вакцин від коронавірусу.