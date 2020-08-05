Кількість померлих від коронавірусу в світі перевищила 700 тисяч графіка



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Станом на ранок 5 серпня у світі зафіксовано 18,7 мільйона випадків зараження Covid-19

За минулу добу від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 6 298 осіб

За час пандемії від коронавірусу нового типу Covid-19 померли понад 704 тисячі людей у всьому світі.

Відповідні дані вказані на сайті Worldometer.

Лише за минулу добу, 4 серпня, від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 6 298 осіб.

Станом на ранок 5 серпня у світі зафіксовано 18,7 мільйона випадків зараження, з них 255 тисяч тільки за минулу добу.

Успішно перенесли хворобу і вилікувались майже 12 мільйонів людей.

У п’ятірці «лідерів» за кількістю заражень – США, Бразилія, Індія, Росія та Південна Африка. Україна на 35 місці антирейтингу.

До відома, в Україні за добу 3 серпня коронавірусом заразилась 1061 особа, 737 одужали, 26 померли.

Коронавірус в Україні

Всього 74219

Одужали 40613

Хворіють 31842

Померли 1764

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У МОЗ також повідомили, що Україна отримає вісім мільйонів доз вакцин від коронавірусу.