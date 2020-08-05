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    У світі

    Кількість померлих від коронавірусу в світі перевищила 700 тисяч

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    <p>Станом на ранок 5 серпня у світі зафіксовано 18,7 мільйона випадків зараження Covid-19</p> - Кількість померлих від коронавірусу в світі перевищила 700 тисяч

    Станом на ранок 5 серпня у світі зафіксовано 18,7 мільйона випадків зараження Covid-19

    За минулу добу від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 6 298 осіб

    За час пандемії від коронавірусу нового типу Covid-19 померли понад 704 тисячі людей у всьому світі.

    Відповідні дані вказані на сайті Worldometer.

    Лише за минулу добу, 4 серпня, від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 6 298 осіб.

    Станом на ранок 5 серпня у світі зафіксовано 18,7 мільйона випадків зараження, з них 255 тисяч тільки за минулу добу.

    Успішно перенесли хворобу і вилікувались майже 12 мільйонів людей.

    У п’ятірці «лідерів» за кількістю заражень – США, Бразилія, Індія, Росія та Південна Африка. Україна на 35 місці антирейтингу.

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    До відома, в Україні за добу 3 серпня коронавірусом заразилась 1061 особа, 737 одужали, 26 померли.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      74219
    • Одужали
      40613
    • Хворіють
      31842
    • Померли
      1764

    У МОЗ також повідомили, що Україна отримає вісім мільйонів доз вакцин від коронавірусу.

    Росія здоров'я США медицина смерть Індія Бразилія Україна Африка коронавірус
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