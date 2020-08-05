Поліція Польщі затримала шістьох українців



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Фото: Польське радіо

Чоловіків підозрюють у підпільному виробництві цигарок

Польські правоохоронці затримали вісім осіб, серед яких шестеро громадян України, за підпільне виготовлення цигарок.

Як пише Polskie Radio, про це повідомили у польській поліції.

Центральне слідче бюро поліції спільно з польськими митно-податковими органами під наглядом прокуратури викрило дві підпільні фабрики виробництва цигарок.

За словами поліції, спільну операцію з працівниками Мазовєцького митно-податкового управління провели у Пясечинському повіті Мазовєцького воєводства.

Загалом провели обшуки у чотирьох об’єктах та затримали вісім чоловіків віком від 25 до 50 років, з них шестеро виявилися громадянами України.

Силовики вилучили повну виробничу лінію для виготовлення цигарок, 11 тонн тютюну та мільйон одиниць цигарок, напівпродукти для виготовлення тютюнових виробів.

Затриманим висунули обвинувачення в участі в організованій злочинній групі, яка займалася незаконним виготовленням цигарок, нелегальним створенням тютюнових виробів, а також незаконним введенням на ринок товарів, позначених фальсифікованою торговою маркою. Усіх взяли під тимчасовий арешт.

Якби увесь вилучений незаконний товар потрапив на польський ринок, то це завдало би державі збитків на суму майже 17 мільйонів злотих (понад 3,8 млн євро).