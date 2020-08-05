Навчальний рік під час пандемії коронавірусу: як підготувати школи
Для старту навчального року необхідно забезпечити школи дезінфікуючими засобами і масками, обладнати місця для обробки рук, створити умови для соціального дистанціювання - міністерство
Міністерство освіти і науки оприлюднило рекомендації для підготовки шкіл до навчального року під час пандемії коронааірусу. Про це йдеться на сайті міністерства.
У міністерстві зазначають, що школи повинні забезпечити дотримання соціальної дистанції та правил гігієни.
«Спілкуватися з батьками учнів рекомендується дистанційно», - йдеться у рекомендація.
Також наголошується, що для старту навчального року необхідно забезпечити школи дезінфікуючими засобами і масками, обладнати місця для обробки рук, створити умови для соціального дистанціювання.
Для створення умов соціального дистанціювання рекомендується:
- відкрити кілька входів,
- збільшити відстань між партами,
- використовувати розмітку на підлозі для організованого руху коридорами,
- використовувати великі приміщення - актові зали та коридори, адаптовані для потреб навчання,
- проводити заняття на відкритому повітрі,
- встановити гнучкий графік занять для різних категорій учнів.
Крім того, школам рекомендують закріпити за класами окремі навчальні кабінети, а вчителям - мінімізувати фізичний контакт з учнями.
Керівництво шкіл може ввести гнучку структуру навчального року з можливістю перенесення термінів канікул, початку і завершення семестрів з урахуванням епідеміологічної ситуації.
Робота груп продовженого дня має бути організована з урахуванням тимчасових рекомендацій головного державного санітарного лікаря. Учнів з хронічними легеневими хворобами, розладами імунної системи, цукровим діабетом рекомендують перевести на екстернат або дистанційне навчання.
У МОН додали, що рішення про особливості роботи школи в умовах «зеленої», «жовтої» і «помаранчевої» карантинної зони приймає педагогічна рада з урахуванням рекомендацій головного санлікаря.
Як повідомлялося, в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет доручив закладам освіти готуватись до нового навчального року.
До слова, згідно опитування, дистанційну освіту під час карантину підтримує лише третина українців.
Як повідомлялося, прем'єр-міністр денис Шмигаль обіцяє, що 1 вересня діти підуть до школи.