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    Суспільство

    Навчальний рік під час пандемії коронавірусу: як підготувати школи

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    Школам рекомендують закріпити за класами окремі навчальні кабінети, а вчителям - мінімізувати фізичний контакт з учнями. - Навчальний рік під час пандемії коронавірусу: як підготувати школи
    Школам рекомендують закріпити за класами окремі навчальні кабінети, а вчителям - мінімізувати фізичний контакт з учнями.

    Для старту навчального року необхідно забезпечити школи дезінфікуючими засобами і масками, обладнати місця для обробки рук, створити умови для соціального дистанціювання - міністерство

    Міністерство освіти і науки оприлюднило рекомендації для підготовки шкіл до навчального року під час пандемії коронааірусу. Про це йдеться на сайті міністерства.

    У міністерстві зазначають, що школи повинні забезпечити дотримання соціальної дистанції та правил гігієни.

    «Спілкуватися з батьками учнів рекомендується дистанційно», - йдеться у рекомендація.

    Також наголошується, що для старту навчального року необхідно забезпечити школи дезінфікуючими засобами і масками, обладнати місця для обробки рук, створити умови для соціального дистанціювання.

    Для створення умов соціального дистанціювання рекомендується:

    • відкрити кілька входів,
    • збільшити відстань між партами,
    • використовувати розмітку на підлозі для організованого руху коридорами,
    • використовувати великі приміщення - актові зали та коридори, адаптовані для потреб навчання,
    • проводити заняття на відкритому повітрі,
    • встановити гнучкий графік занять для різних категорій учнів.

    Крім того, школам рекомендують закріпити за класами окремі навчальні кабінети, а вчителям - мінімізувати фізичний контакт з учнями.

    Керівництво шкіл може ввести гнучку структуру навчального року з можливістю перенесення термінів канікул, початку і завершення семестрів з урахуванням епідеміологічної ситуації.

    Робота груп продовженого дня має бути організована з урахуванням тимчасових рекомендацій головного державного санітарного лікаря. Учнів з хронічними легеневими хворобами, розладами імунної системи, цукровим діабетом рекомендують перевести на екстернат або дистанційне навчання.

    У МОН додали, що рішення про особливості роботи школи в умовах «зеленої», «жовтої» і «помаранчевої» карантинної зони приймає педагогічна рада з урахуванням рекомендацій головного санлікаря.

    Як повідомлялося, в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет доручив закладам освіти готуватись до нового навчального року.

    До слова, згідно опитування, дистанційну освіту під час карантину підтримує лише третина українців.

    Як повідомлялося, прем'єр-міністр денис Шмигаль обіцяє, що 1 вересня діти підуть до школи.

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