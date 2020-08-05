Навчальний рік під час пандемії коронавірусу: як підготувати школи



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Школам рекомендують закріпити за класами окремі навчальні кабінети, а вчителям - мінімізувати фізичний контакт з учнями.

Для старту навчального року необхідно забезпечити школи дезінфікуючими засобами і масками, обладнати місця для обробки рук, створити умови для соціального дистанціювання - міністерство

Міністерство освіти і науки оприлюднило рекомендації для підготовки шкіл до навчального року під час пандемії коронааірусу. Про це йдеться на сайті міністерства.

У міністерстві зазначають, що школи повинні забезпечити дотримання соціальної дистанції та правил гігієни.

«Спілкуватися з батьками учнів рекомендується дистанційно», - йдеться у рекомендація.

Також наголошується, що для старту навчального року необхідно забезпечити школи дезінфікуючими засобами і масками, обладнати місця для обробки рук, створити умови для соціального дистанціювання.

Для створення умов соціального дистанціювання рекомендується:

відкрити кілька входів,

збільшити відстань між партами,

використовувати розмітку на підлозі для організованого руху коридорами,

використовувати великі приміщення - актові зали та коридори, адаптовані для потреб навчання,

проводити заняття на відкритому повітрі,

встановити гнучкий графік занять для різних категорій учнів.

Крім того, школам рекомендують закріпити за класами окремі навчальні кабінети, а вчителям - мінімізувати фізичний контакт з учнями.

Керівництво шкіл може ввести гнучку структуру навчального року з можливістю перенесення термінів канікул, початку і завершення семестрів з урахуванням епідеміологічної ситуації.

Робота груп продовженого дня має бути організована з урахуванням тимчасових рекомендацій головного державного санітарного лікаря. Учнів з хронічними легеневими хворобами, розладами імунної системи, цукровим діабетом рекомендують перевести на екстернат або дистанційне навчання.

У МОН додали, що рішення про особливості роботи школи в умовах «зеленої», «жовтої» і «помаранчевої» карантинної зони приймає педагогічна рада з урахуванням рекомендацій головного санлікаря.

Як повідомлялося, в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет доручив закладам освіти готуватись до нового навчального року.

До слова, згідно опитування, дистанційну освіту під час карантину підтримує лише третина українців.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр денис Шмигаль обіцяє, що 1 вересня діти підуть до школи.