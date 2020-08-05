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    В Україні – новий антирекорд: 1271 нових хворих на коронавірус за добу

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    В Україні – новий антирекорд: 1271 нових хворих на коронавірус за добу

    24 людини минулої доби померли від хвороби

    Станом на ранок 5 серпня в Україні виявили рекордну кількість заражених коронавірусом за добу - 1271 людина. Найбільше нових випадків в Львівській та Одеській областях, а також у Києві.

    Такі дані наводить карта Ради нацбезпеки та оборони.

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    Зазначимо, що попередній антирекорд був 30 липня, тоді зафіксували 1197 нових випадків. Цього разу на 74 заражених більше.

    Внаслідок хвороби загалом у країні померло 1788 осіб, з них 24 — за останню добу.

    За останніми даними, у країні одужали вже 40 613 осіб. Із них минулої доби - 914 осіб. 

    До відома, днем раніше в Україні коронавірусом заразилась 1061 особа, 737 одужали, 26 померли. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      75490
    • Одужали
      41527
    • Хворіють
      32175
    • Померли
      1788

    У ВООЗ заявили, що лише 10% населення планети мають антитіла до коронавірусу.

    Також останні дослідження виявили, що в Італії реальна кількість випадків коронавірусу у шість разів вища, ніж в офіційних бюлетенях


    хвороби коронавірус
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