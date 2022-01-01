Польща прийняла головування в ОБСЄ

Прльща заявила про намір сфокусувати свою увагу на поточних конфліктах та кризових ситуаціях

З 1 січня 2022 року Польща офіційно взяла на себе головування в Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ), яке перейшло до неї від Швеції.

Варшава на новій посаді має намір діяти комплексно та активно, залучаючи до роботи всі інститути ОБСЄ, місії та всі держави-учасниці.

За словами голови польського уряду Матеуша Моравецького, влада республіки «зробить усе, щоб дбати про мир і безпеку в цій частині світу, надсилаючи відповідні сигнали партнерам у ЄС та НАТО, якщо будуть помічені загрози».

Про майбутні плани Польщі на посаді голови ОБСЄ раніше розповів і міністр закордонних справ країни Збігнєв Рау. Він підкреслив, що Варшава прагнутиме «підтримувати всі зусилля щодо гарантування безпеки та стабільності».

«Наша увага буде сфокусована на поточних конфліктах та кризових ситуаціях. Ми стикаємося з напруженістю та загрозами для населення у кількох країнах-учасницях. Ми наполегливо закликаємо поважати право людей жити у мирі та безпеці», – уточнив він.

За даними видання, повну програму польського головування буде представлено у січні у Відні. Головуватиме в організації Польща до кінця 2022 року.