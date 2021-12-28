Представники Росії та ОБСЄ обговорять ситуацію біля кордонів України

Представники Росії та ОБСЄ зустрінуться 13 січня

Представники Росії та Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) зустрінуться 13 січня, повідомляє Agence France– Presse з посиланням на представника Ради національної безпеки Білого дому.

«Сполучені Штати розраховують на діалог із Росією», – зазначив він.

За словами представника Ради національної безпеки Білого дому, 12 січня може пройти засідання Ради Росія – НАТО, а 13 січня – переговори представників РФ та ОБСЄ.

«Коли ми сядемо за стіл переговорів, Росія може викласти свої стурбованості, а ми викладемо свої, включаючи діяльність Росії», – сказав він.

Раніше стало відомо, що 10 січня відбудуться переговори Росії та США щодо України та контролю над озброєннями.

Як зазначає AFP, двосторонні переговори 10 січня відбудуться у рамках діалогу зі стратегічної безпеки. Формат переговорів буде присвячено насамперед контролю над озброєннями, на зустрічі також буде розглянуто ситуацію на російсько-українському кордоні. На наступних зустрічах 12 та 13 січня, зазначає AFP, обговорюватиметься ситуація навколо України.

Будь-які домовленості з Росією враховуватимуть інтереси України, додав американський чиновник.

«Підхід президента [США Джо] Байдена до України чіткий і послідовний: об'єднати [Північноатлантичний] альянс навколо двох напрямків – стримування та дипломатія, – сказав він. – Ми єдині як альянс щодо наслідків, з якими зіткнеться Росія, якщо вона вторгнеться в Україну».

Представник РНБ додав, що члени НАТО «також єдині у своїй прихильності вести засновану на принципах дипломатію з Росією»