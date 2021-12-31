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    Запуск «Північного потоку-2». Прем’єр Польщі відповів на газову заяву Путіна

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    Коментуючи скандальну заяву Володимира Путіна, Моравецький не приховував свого обурення - Запуск «Північного потоку-2». Прем’єр Польщі відповів на газову заяву Путіна
    Коментуючи скандальну заяву Володимира Путіна, Моравецький не приховував свого обурення
    фото з відкритих джерел

    Очільник польського уряду вважає заяву президента Росії відвертим шантажем

    Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький прокоментував слова Володимира Путіна щодо відправки газу в Європу в обмін на згоду на «Північний потік-2». Його заяву під час пресконференції процитувало polskieradio24.

    «Президент Володимир Путін своїми словами підтверджує, що газопровід є елементом газового шантажу Росії. Важко знайти кращий доказ того, від чого ми застерігаємо, про що ми говоримо вже кілька років», – наголосив Моравецький.

    Урядовець зазначив, що саме Росія і Брюссель несуть спільну відповідальність за високі ціни на газ та електроенергію, які, своєю чергою, перетворюються на високі ціни на різноманітні продукти та послуги.

    «Якщо ви там у Західній Європі будете чемні, ми відкриємо кран і газ потече, якщо ні – то у вас будуть проблеми. Ми в Європі, у всьому Європейському Союзі повинні чітко реагувати на такий шантаж», – переконаний очільник уряду Польщі.

    На думку Моравецького, у короткостроковій перспективі на такі заяви європейській спільноті слід відповідати твердою та консолідованою політикою, а у довгостроковій – працювати над розширенням своєї газової та енергетичної інфраструктури.

    Нагадаємо, голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко назвав дуже ймовірним те, що російський «Північний потік-2» не запуститься найближчим часом або не запуститься взагалі.

    До слова, 22 грудня уряд Німеччини досяг консенсусу щодо «Північного потоку-2». Раніше німецький депутат розповів про «головний біль» через «Північний потік-2».

    Також віце-канцлер Німеччини назвав «Північний потік-2» геополітичною помилкою.

    Нещодавно Україна звернулася до уряду Німеччини через «Північний потік-2». Як заявляв німецький регулятор: «Північний потік-2» не сертифікують до літа.

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    Теги: ЄС Росія енергетика Польща газ Путін
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    Запуск «Північного потоку-2». Прем’єр Польщі відповів на газову заяву Путіна