У Польщі з'являться десять нових міст

Частині гмінних управ у Польщі статус міста повернули після 150 років відсутності такого в них

Прем'єр-міністр Польщі передав представникам влади десяти населених пунктів ухвалу про надання їм міських прав. Про це повідомляє Польське радіо.

Журналісти уточнили, що частина гмінних управ, які набули такого статусу, вже раніше були містами, але 150 років тому були позбавлені цього статусу. Тоді їх понизили за царським наказом.

Присутні на урочистому заході у Варшаві керівники місцевого самоврядування наголосили, що це – історична справедливість. Адже їхні населені пункти ще в середині 19 століття були містами, а покарали їх за те, що вони підтримували Січневе повстання.

Зокрема, війт Нового міста Славомир Залевський заявив, що сподівається, що повернення міських прав допоможе популяризувати його гміну.

«Наші жителі разом зустрінуть Новий рік, щоб святкувати набуття міських прав», – сказав він.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький висловив думку, що це рішення вплине на розвиток невеликих населених пунктів.

«Це означає також зростання прагнень та амбіцій місцевої громади. Я хотів би, щоб услід за тим, що сьогодні тут відбувається на наших очах, також для вашої громадськості, для ваших гмін міського та сільського типу - щоб це означало незабаром розвиток, швидший прогрес, найкращу інфраструктуру», - заявив він.

Статус міст отримали також: Цеглув та Єдльня-Летніско у Мазовецькому воєводстві, Лютомерськ та Болімув у Лодзькому воєводстві, Прущ у Куявсько-Поморському воєводстві, Іваніска у Свентокшинському воєводстві, Ізбіца у Люблінському воєводстві, Качори у Великопольському воєводстві та Ольштин у Сілезькому воєводстві.