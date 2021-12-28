Стала відома дата переговорів Росії та США щодо ситуації в Україні

США та РФ проведуть переговори щодо України

Росія та США 10 січня проведуть переговори, присвячені Україні та питанню контролю над озброєннями. Про це повідомляє AFP.

«США та РФ проведуть переговори щодо України та контролю над озброєннями 10 січня», – йдеться у повідомленні.

Раніше президент США Джо Байден підписав військовий бюджет США на 2022 рік. Він склав $768 млрд. При цьому до нього включено $300 млн на військову допомогу Україні, а на Тихоокеанську ініціативу стримування – $7,1 млрд.

Підсумкова сума, схвалена Палатою представників та Сенатом, виявилася на $25 млрд більшою, ніж спочатку просив Байден, та на 5% більше, ніж бюджет 2021 року.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну. Як відомо, розмова Байдена і Путіна тривала дві години.

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