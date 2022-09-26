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Польща ввела нові обмеження для росіян: що відомо

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Польща ввела нові обмеження для росіян: що відомо
Нові обмеження не означають повної заборони на в'їзд для росіян
фото ілюстративне

З 26 вересня у Польщі обмежено можливість в'їзду росіян через повітряні та морські пункти пропуску

Сьогодні, 26 вересня, у Польщі набули чинності чергові обмеження на в'їзд для росіян, які подорожують літаком чи кораблем. Про це повідомляє RMF24.

Тиждень тому Польща заборонила росіянам з шенгенськими візами в'їзд наземним транспортом через зовнішній кордон з економічною, спортивною, туристичною або культурною метою. А з 26 вересня обмежено можливість в'їзду через повітряні та морські пункти пропуску. У МВС Польщі пояснили, що «тільки широкі, жорсткі санкції можуть завдати рішучого удару по режиму Путіна».

Зазначається, що нові обмеження не означають повної заборони на в'їзд для росіян. Виняток становлять дисиденти, гуманітарні випадки, а також власники посвідок на проживання, водії транспорту та члени дипломатичних місій.

Зазначимо, що наразі росіяни мають проблеми з в'їздом до Шенгенської зони. У середині вересня ЄС призупинив дію угоди про спрощення оформлення віз, що подовжує процес отримання віз, а також збільшує плату за це. Деякі країни, такі як Польща, взагалі призупинили видачу туристичних віз росіянам.

Як повідомлялося, на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації. У соцмережах оприлюднено чимало відео черг на кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією, Вірменією та іншими державами.

Теги: Польща росія візи війна

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