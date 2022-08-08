Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський закликав західні країни заборонити в'їзд усім росіянам

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський закликав західні країни заборонити в'їзд усім росіянам
Зеленський закликав західні країни заборонити в'їзд усім росіянам
фото: Офіс президента

Зеленський заявив, що заборона на в'їзд має торкнутися усіх росіян

Президент України Володимир Зеленський закликав західні країни заборонити в'їзд для всіх росіян та запровадити повне ембарго на російські енергоносії. Про це глава держави сказав в інтерв'ю The Washington Post.

Президент України наголосив, що «найголовніші санкції – це закрити кордони, тому що росіяни забирають чужу землю». За його словами, росіяни мають «жити в ізоляції, поки не змінять свою філософію».

«Всі росіяни, хто б ким не був… нехай їдуть до Росії. Тоді вони зрозуміють. Вони скажуть: Ця війна не має до нас жодного стосунку. Все населення не може нести відповідальність, чи не так? Може. Населення обрало цю владу, і вона з нею не бореться, не сперечається», – наголосив Зеленський.

Зазначимо, 5 серпня Посольство Латвії в РФ припинило видачу будь-яких віз росіянам. Видача віз припинена на невизначений термін. Виняток може бути зроблено лише для участі у похороні близького родича.

Раніше повідомлялося, що щоб потрапити до Латвії, громадяни Білорусі, Росії та Камеруну змушені будуть пройти додаткову перевірку. Такі нововведення країна планує запровадити найближчим часом. Громадян перевірятимуть при видачі візи або посвідки на проживання, щоб оцінити, чи не становитиме в’їзд іноземця загрозу національній безпеці чи громадському порядку Латвії.

Разом з тим уряд Фінляндії також має намір ввести нові обмеження на видачу туристичних віз для громадян Росії. Зараз розглядається кілька відповідних варіантів.

Теги: Володимир Зеленський санкції росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни більше не зможуть подорожувати до Болгарії
Ще одна країна припинила видачу віз росіянам
5 серпня, 21:28
Видача віз припинена на невизначений термін
Латвія призупинила видачу віз росіянам
5 серпня, 18:31
Грузинська опозиція закликає ввести візові обмеження щодо росіян
Візи для росіян. Грузинська влада визначилась
4 серпня, 18:07

Політика

Президент відзначив майстерність українських зенітників
Президент відзначив майстерність українських зенітників
Зеленський закликав західні країни заборонити в'їзд усім росіянам
Зеленський закликав західні країни заборонити в'їзд усім росіянам
Російський військовий експерт: українці – талановиті воїни, ситуація для Путіна стає драматичною
Російський військовий експерт: українці – талановиті воїни, ситуація для Путіна стає драматичною
Зеленський вперше в історії провів перемовини із президентом Ботсвани 
Зеленський вперше в історії провів перемовини із президентом Ботсвани 
Офіс президента розповів, за яких умов можливе відновлення перемовин із РФ 
Офіс президента розповів, за яких умов можливе відновлення перемовин із РФ 
Bayraktar придбав ділянку під завод в Україні
Bayraktar придбав ділянку під завод в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Таблоїд Daily Mail випустив скандальну статтю про Зеленського
74K
В Україні знову лунають сирени
63K
ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках – Генштаб
44K
Соратниця Порошенка: «Рошен» тепер змушений оплачувати «тупий гумор» Кварталу-95
38K
Миколаїв прокинувся від серії вибухів
21K
Окупанти можуть перетворити «референдуми» на збір розвідданих – ISW

Новини

Україна має повернути все, що Росія захопила: звернення Зеленського (відео)
Сьогодні, 22:59
Пентагон навів статистику втрат російських окупантів у війні проти України
Сьогодні, 21:48
Україна отримає зброї на $1 млрд від Пентагону: що увійде в пакет 
Сьогодні, 20:31
ЗСУ за день збили чотири «Калібри» окупантів: названо вартість ракет (фото)
Сьогодні, 20:15
ЗСУ відбили спроби наступу окупантів на трьох напрямках – Генштаб 
Сьогодні, 19:03
ЗСУ повідомили результати нічного «полювання» на півдні 
Сьогодні, 18:50

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту