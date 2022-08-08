Зеленський закликав західні країни заборонити в'їзд усім росіянам

Зеленський заявив, що заборона на в'їзд має торкнутися усіх росіян

Президент України Володимир Зеленський закликав західні країни заборонити в'їзд для всіх росіян та запровадити повне ембарго на російські енергоносії. Про це глава держави сказав в інтерв'ю The Washington Post.

Президент України наголосив, що «найголовніші санкції – це закрити кордони, тому що росіяни забирають чужу землю». За його словами, росіяни мають «жити в ізоляції, поки не змінять свою філософію».

«Всі росіяни, хто б ким не був… нехай їдуть до Росії. Тоді вони зрозуміють. Вони скажуть: Ця війна не має до нас жодного стосунку. Все населення не може нести відповідальність, чи не так? Може. Населення обрало цю владу, і вона з нею не бореться, не сперечається», – наголосив Зеленський.

Зазначимо, 5 серпня Посольство Латвії в РФ припинило видачу будь-яких віз росіянам. Видача віз припинена на невизначений термін. Виняток може бути зроблено лише для участі у похороні близького родича.

Раніше повідомлялося, що щоб потрапити до Латвії, громадяни Білорусі, Росії та Камеруну змушені будуть пройти додаткову перевірку. Такі нововведення країна планує запровадити найближчим часом. Громадян перевірятимуть при видачі візи або посвідки на проживання, щоб оцінити, чи не становитиме в’їзд іноземця загрозу національній безпеці чи громадському порядку Латвії.

Разом з тим уряд Фінляндії також має намір ввести нові обмеження на видачу туристичних віз для громадян Росії. Зараз розглядається кілька відповідних варіантів.