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Грузія може закрити кордон для чоловіків із громадянством РФ

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Грузія може закрити кордон для чоловіків із громадянством РФ
Грузія хоче закрити кордони для російських чоловіків віком від 18 до 55 років
фото: instacaravaners/Telegram

Грузія від понеділка, 26 вересня, може припинити пускати на свою території чоловіків з Росії

Грузія планує закрити кордони для чоловіків з РФ віком від 18 до 55 років. Про це в етері телеканалу Freeдом сказала грузинська депутатка Нонна Мамулашвілі. 

«Ми бачимо, що потік росіян на територію Грузії доволі великий. Для нас це серйозна проблема. Грузинський уряд до цих пір нічого не зробив, щоб зупинити цей масовий потік росіян. Але наскільки вони нам пояснили, у понеділок вони закриватимуть кордони», – сказала депутатка. 

Портал newsgeorgia.ge з посиланням на уряд Грузії спростовує цю заяву. У відповідь на запит журналістів у грузинському уряді повідомили, що кордони відкриті для всіх. 

Служба доходів Мінфіну Грузії повідомила, що пункти пропуску на кордоні з РФ працюють цілодобово. За попередніми даними, до Грузії після оголошення мобілізації заїхало уже 2 тис. легкових автомобілів з РФ. 

Нагадаємо, на російсько-грузинському кордоні утворився корок у 30 км. 

Зазначимо, що після оголошеної мобілізації в Росії стали масово купувати квитки до інших країн. Найбільшим попитом користуються Грузія, Туреччина та Вірменія.

Теги: Telegram Грузія росія

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