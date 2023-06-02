Польща змінює дорожні знаки зі старим написанням російського Калінінграда (фото)

Урядова комісія схвалила коректний варіант написання назви російського міста й області

На трасах Польщі розпочалась заміна дорожніх знаків зі старим написанням російського Калінінграда й Калінінградської області після рішення урядової комісії схвалити новий варіант – Крулевець і Крулевецька область. Про це повідомила Генеральна дирекція національних доріг та автомагістралей Польщі.

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Як зазначається, заміна знаків розпочалась у Вармінсько-Мазурському воєводстві з національної дороги №51 у селі Дивіти та Доброму Місті, а також сіл Возлавки й Лютри вздовж національної дороги №57.

У Польщі розпочалась заміна дорожніх знаків зі старим написанням Калінінграда фото: Генеральна дирекція національних доріг і автомагістралей Польщі

Некоректне написання Калінінграда й області присутнє на 26 дорожніх знаках, які планується замінити до середини червня. Деякі зі знаків будуть замінені повністю, а на деяких коректну назву наклеють поверх.

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У Польщі розпочалась заміна дорожніх знаків зі старим написанням Калінінграда фото: Генеральна дирекція національних доріг і автомагістралей Польщі

Усього на заміну піде приблизно 60 тисяч злотих (13 270 євро).

Нагадаємо, 10 травня стало відомо, що у Польщі комісія зі стандартизації географічних назв за межами країни, що діє при Головній геодезичній службі, ухвалила рішення більше не називати російський Калінінград – Калінінградом, а область – Калінінградською. Для адміністративної одиниці, в якій розташоване це місто, рекомендують польську назву Крулевецька область, а не Калінінградська.

До слова, два депутати Сейму Литви звернулися до Державної комісії литовської мови (VLKK) щодо заміни назв Калінінградської області та міста Калінінград на Каралючюс.