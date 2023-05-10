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Більше не Калінінград: Польща змінила назву російського міста та області

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Більше не Калінінград: Польща змінила назву російського міста та області
Місто, яке зараз має російську назву Калінінград, відоме в Польщі під своєю традиційною назвою Крулевець (Królewiec)
фото з відкритих джерел

Зміна набула чинності з дня оголошення, 9 травня 2023 року

У Польщі комісія зі стандартизації географічних назв за межами країни, що діє при Головній геодезичній службі, ухвалила рішення більше не називати російський Калінінград – Калінінградом, а область – Калінінградською. Про це повідомляє видання Rzeczpospolita.

Як йдеться у комюніке, на своєму засіданні комісія вирішила, що для міста з російською назвою Калінінград рекомендують уживати лише польську назву Крулевець. Назву Калінінград у польській мові використовувати не варто.

Комісія додала, що для адміністративної одиниці, в якій розташоване це місто, рекомендують польську назву Крулевецька область, а не Калінінградська.

У комюніке зазначили, що зміна набула чинності з дня оголошення, тобто у вівторок 9 травня 2023 року.

Комісія зі стандартизації географічних назв при внесенні змін врахувала, що «місто, яке зараз має російську назву Калінінград, відоме в Польщі під своєю традиційною назвою Крулевець (Królewiec)», і що нинішня російська назва є штучною та не пов'язана ні з містом, ні з областю.

«Факт присвоєння великому місту поблизу польських кордонів імені Калініна, злочинця, співвідповідального, серед іншого, за ухвалення рішення про масове вбивство поляків (Катинський розстріл), має в Польщі емоційний, негативний характер», – йдеться в заяві комісії.

Комісія підкреслила, що географічні назви, окрім ідентифікаційної функції, можуть мати символічну функцію, і що «нинішня російська назва міста є елементом російського символічного простору, нав'язаного також аудиторії за межами країни».

«Події, пов'язані з російським вторгненням в Україну, нав'язуванням так званого «русского мира», веденням Росією інформаційної війни, змушують нас по-іншому поглянути на питання нав'язаних назв, які викликають великі суперечки і не зустрічають схвалення в Польщі», – заявила комісія зі стандартизації географічних назв.

Нагадаємо, активісти у Польщі не дали послу РФ покласти квіти до пам'ятника.

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Теги: вбивство активісти квіти місто Калінінград

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