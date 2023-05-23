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Польща назвала кількість українських військових, яких готова навчити

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Польща назвала кількість українських військових, яких готова навчити
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак
фото з відкритих джерел

Оцінка аудиту, проведеного європейськими інституціями щодо навчання українських військових в Польщі, є дуже високою

Віцепрем’єр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, під час пресконференції у Брюсселі після завершення зустрічі міністрів оборони країн ЄС, заявив, що його країна готова навчити 30 тисяч воїнів українських Збройних сил. Про це передає «Укрінформ».

«Ми готові навчити 30 тисяч військових, цей процес відбувається дуже справно», – зазначив Блащак.

За його словами, оцінка аудиту, проведеного європейськими інституціями щодо навчання українських військових в Польщі, є дуже високою.

Віцепрем’єр Польщі також повідомив, що у Брюсселі він обговорив з міністром оборони Німеччини Борісом Пісторіусом створення хабу для ремонту й обслуговування танків, які експлуатуються в Україні. Він зазначив, що в цьому контексті є «певні виклики», але він переконаний, що їх буде успішно подолано. Блащак також поінформував, що незабаром Пісторіус відвідає Польщу, відтак сторони матимуть можливість обговорити деталі щодо створення хабу.

У Брюсселі Блащак обговорив з єврокомісаром з внутрішнього ринку Тьєррі Бретоном питання виробництва боєприпасів на польських оборонних підприємствах. Він зазначив, що з боку Бретона є запевнення, що «у дуже стислі строки» буде введено в дію процес додаткового виробництва боєприпасів для української армії, зокрема на польському підприємстві Dezamet SA.

Нагадаємо, триває 454-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом цієї доби ракетних ударів не було. Втім, противник завдав 25 авіаційних ударів та здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки та адміністративна інфраструктура.

Теги: Польща війна військові Україна

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