Польща назвала кількість українських військових, яких готова навчити

Оцінка аудиту, проведеного європейськими інституціями щодо навчання українських військових в Польщі, є дуже високою

Віцепрем’єр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, під час пресконференції у Брюсселі після завершення зустрічі міністрів оборони країн ЄС, заявив, що його країна готова навчити 30 тисяч воїнів українських Збройних сил. Про це передає «Укрінформ».

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«Ми готові навчити 30 тисяч військових, цей процес відбувається дуже справно», – зазначив Блащак.

За його словами, оцінка аудиту, проведеного європейськими інституціями щодо навчання українських військових в Польщі, є дуже високою.

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Віцепрем’єр Польщі також повідомив, що у Брюсселі він обговорив з міністром оборони Німеччини Борісом Пісторіусом створення хабу для ремонту й обслуговування танків, які експлуатуються в Україні. Він зазначив, що в цьому контексті є «певні виклики», але він переконаний, що їх буде успішно подолано. Блащак також поінформував, що незабаром Пісторіус відвідає Польщу, відтак сторони матимуть можливість обговорити деталі щодо створення хабу.

У Брюсселі Блащак обговорив з єврокомісаром з внутрішнього ринку Тьєррі Бретоном питання виробництва боєприпасів на польських оборонних підприємствах. Він зазначив, що з боку Бретона є запевнення, що «у дуже стислі строки» буде введено в дію процес додаткового виробництва боєприпасів для української армії, зокрема на польському підприємстві Dezamet SA.

Нагадаємо, триває 454-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом цієї доби ракетних ударів не було. Втім, противник завдав 25 авіаційних ударів та здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки та адміністративна інфраструктура.