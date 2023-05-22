Головна Думки вголос Володимир В`ятрович
search button user button menu button
Володимир В`ятрович Народний депутат

Куди зникли ті, хто намагався розсварити Україну та Польщу

glavcom.ua
Українці та поляки сьогодні чудово ладнають
фото з відкритих джерел

Росія завжди грала на болючих темах своїх ворогів

Політиків, готових засудити УПА, говорити тільки про польські жертви польсько-українського конфлікту, називати його геноцидом, організованим українськими націоналістами, вже нема в Україні.

Вони втекли у Росію, не виконавши завдання замовників з Кремля.

Українці не відмовилися від пам’яті про тих, хто боровся за незалежність. Навіть більше – зараз відновлюють цю памʼять, переосмислять очорнювану Росією історію УПА. Адже у нинішній війні, з тим самим ворогом, вона робить нас сильнішими, додає віри в себе і в перемогу.

Тому ті, хто очікують повторення ситуації, коли 148 депутатів Верховної Ради України звернулися до польського Сейму з проханням «визнати Волинську трагедію геноцидом щодо польського населення і засудити злочинні діяння українських націоналістів», плекають марні надії. Російські агенти Колісніченко і Табачник стали російськими політиками. Хоча, напевно, завжди ними й були, особливо, коли озвучували так любі окремим польським політикам тези проти УПА.

Але справа не просто в нереалізованих надіях деяких польських політиків, для яких найважливішим є голоси радикальних виборців.

Озвучення таких очікувань руйнує найкращі стосунки, які вибудувалися між нашими народами нині.

Бо та колосальна допомога, яку отримує наша країна від західного сусіда, – це свідчення розуміння більшістю польського суспільства загрози від нашого східного сусіда. Загрози не лише для України, але й для Польщі. Загрози, яка завдяки героїзму українців та допомозі союзників не здатна просунутися далі на захід.

Це розуміння – міцна платформа для вибудовування партнерських стосунків між нашими народами. Натомість готовність пожертвувати відносинами із сусідом, який обороняє обидві країни, заради дешевих політичних дивідендів на виборах в одній з них, – доказ незрілості. Свідчення того, що не усі політики засвоїли уроки минулого, головний з яких – конфліктом між Україною та Польщею завжди користала Росія. Усвідомлення цього – найкращий вияв вшануванням для усіх жертв цього конфлікту, який можуть продемонструвати сучасники.

Читайте також: УПА, ГУЛАГ, постійний спротив. Пам’яті ветерана Мирослава Симчича
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: історія росія Польща російські агенти Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна піде в наступ, щойно висохне багнюка. На фото український танк біля Запоріжжя
Світова преса про український контрнаступ: Зеленський стоїть перед складним вибором The Telegraph
29 квiтня, 08:30
Концерн Henkel, який виробляє косметику та побутову хімію під цілою низкою брендів, серед яких Schwafzkopf та Persil,
Компанія Henkel остаточно пішла із Росії
24 квiтня, 14:18
Окупанти застосували до 24 ударних дрони
Нічна атака на Україну: ЗСУ повідомили про кількість знищених дронів
4 травня, 07:29
Зеленський розповів про нові санкції проти Росії
Що жорсткіші санкції проти Росії, то швидше закінчиться війна – Зеленський
22 квiтня, 21:36
Російська ракета зруйнувала будинок в Умані
Ракетний удар 28 квітня: британська розвідка назвала цілі росіян
29 квiтня, 09:38
Миколаївський торговий порт
Зернова угода. Судна зможуть заходити у Миколаївський порт та «Ольвію»
17 травня, 17:44
Тепер безпілотники можна буде використовувати лише за рішенням органів державної влади
Москва заборонила запускати безпілотники після атаки на Кремль
3 травня, 15:18
Росія вигадала, що ЗСУ збираються наступати на Бєлгород
Російські воєнкори запанікували через «наступ на Бєлгород». ЗСУ відреагували
12 травня, 15:00
Наразі світла немає кілької вулицях
У Краснодарі згоріла підстанція: частина міста без світла та мобільного зв'язку
16 травня, 17:55

Володимир В`ятрович

Куди зникли ті, хто намагався розсварити Україну та Польщу
Куди зникли ті, хто намагався розсварити Україну та Польщу
Велика Перемога – останній могутній акорд міфу російської пропаганди
Велика Перемога – останній могутній акорд міфу російської пропаганди
Верховна Рада офіційно визнала, що в основі режиму РФ лежить різновид тоталітарної ідеології
Верховна Рада офіційно визнала, що в основі режиму РФ лежить різновид тоталітарної ідеології
Російські символи мають щезнути з України
Російські символи мають щезнути з України
Кінець фінляндизації
Кінець фінляндизації
Українофоби у Верховній Раді. Українців хочуть позбавити права на обслуговування рідною мовою
Українофоби у Верховній Раді. Українців хочуть позбавити права на обслуговування рідною мовою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
ЗСУ взяли в полон трьох бійців із «Шторм Z»: росіяни здивували своїм виглядом
55K
«Обдурили Путіна»: ексрозвідник пояснив, за що арештували розробників «Кинджалів»
49K
Після саміту G7 Китай викликав посла Японії «на килим»
23K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад дві години
19K
Посол України у Ватикані розповів про пророцтво, через яке Папа досі спілкується з РПЦ
9905
Піррова перемога: терорист Гіркін скиглить через ситуацію в Бахмуті

Новини

Понад 80 зіткнень за добу: Генштаб назвав місця запеклих боїв
20 травня, 06:30
Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
18 травня, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
17 травня, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту