Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ракетна атака на Київ: у Подільському районі є постраждалий

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракетна атака на Київ: у Подільському районі є постраждалий
фото ілюстративне

У Подільському районі столиці уламки ракети впали на проїжджу частину дороги

Внаслідок падіння уламків збитих російських ракет у Подільському районі столиці медики госпіталізували одного пораненого. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.  

«Медики госпіталізували одного пораненого в Подільському районі столиці, – написав Кличко. 

Очільник міста також зазначив, що у Подільському районі столиці уламки ракети впали на проїжджу частину дороги. Служби прямують на місце.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 29 травня, російський агресор атакував столицю України ракетами. За повідомленнями мера столиці Віталія Кличка в Оболонському районі повідомлення про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги. Всі служби прямують на місце.

За попередньою інформацією, внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків в Подільському районі. Інформація по постраждалим і пошкодженням уточнюється. Також Кличко показав уламок російської ракети, що впали на проїжджій частині дороги в Оболонському районі.

Як повідомлялося, в Києві та області станом на 11:08 ранку оголошена повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали повідомляють про ракетну небезпеку.

Теги: Віталій Кличко дороги уламки ракет Київ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кличко в ефірі телемарафону розповів про дивні вібрації в столиці
Не землетрус. Кличко назвав причину дивних вібрацій у Києві
Вчора, 20:38
Кличко назвав свої улюблені місця в Києві, зокрема, й ті, які протягом останніх років створили чи відремонтувати та оновили
Кличко розповів про свої улюблені місця в Києві
Вчора, 17:19
Львівська перепічка коштує дешевше, ніж популярний оригінал
У київської перепічки з'явився несподіваний конкурент (фото)
24 травня, 16:40
Юлія Тимошенко та Олена Зеленська вдягнули оригінальне святкове вбрання
Несподівані, яскраві та бандерівські. Які вишиванки одягнули українські політики (фото)
18 травня, 12:09
За попередніми даними, РФ атакувала Київ крилатими ракетами типу Х-101/555
Атака на Київ: після запуску ракет рашисти задіяли дрони
18 травня, 06:16
Лі Хуей прибуває сьогодні до Києва
Ракетний терор. Чому саме цієї ночі був такий потужний обстріл
16 травня, 12:26
Ракети на Київщині: поліція показала уламки та вирви від обстрілів (фото)
Ракети на Київщині: поліція показала уламки та вирви від обстрілів (фото)
9 травня, 08:15
Рятувальники ліквідували пожежі на місці падіння уламків дронів
Удар дронами по Києву: влада повідомила свіжі дані про наслідки
8 травня, 07:08
Увечері 4 травня у російській столиці сталася масштабна пожежа в адміністративній будівлі
Знищений Bayraktar над Києвом і пожежа в Москві: головне за ніч
5 травня, 07:05

Новини

Влучань не допущено, усі цілі ворога знищено: столична влада відзвітувала про роботу ППО 
Влучань не допущено, усі цілі ворога знищено: столична влада відзвітувала про роботу ППО 
На Київщині через ракетну атаку РФ спалахнув будинок (фото)
На Київщині через ракетну атаку РФ спалахнув будинок (фото)
Ракетний обстріл столиці: Повітряні сили повідомили, чим і звідки атакувала РФ
Ракетний обстріл столиці: Повітряні сили повідомили, чим і звідки атакувала РФ
Ракетний обстріл Києва: влада повідомила, в яких районах впали уламки
Ракетний обстріл Києва: влада повідомила, в яких районах впали уламки
Атака на столицю: кияни рятуються від ракет у метро (фото, відео)
Атака на столицю: кияни рятуються від ракет у метро (фото, відео)
Ракетна небезпека: в Україні понад годину лунала повітряна тривога, вибухи у Києві
Ракетна небезпека: в Україні понад годину лунала повітряна тривога, вибухи у Києві

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
42K
РФ планує провести великий військовий парад: названо дату і місце
40K
Смута почалася: терорист Гіркін заговорив про державний переворот у Росії
23K
Ердоган проти Киличдароглу: у Туреччині стали відомі перші результати виборів (оновлено)
20K
Атака дронами й ракетами: стали відомі деталі ударів по Києву (фото, відео)
18K
Росіяни атакували Київ балістичними ракетами, працювало ППО (оновлено)

Новини

Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
Сьогодні, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
Сьогодні, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
Сьогодні, 05:05
У Києві лунають вибухи (оновлено)
Сьогодні, 03:47
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
Сьогодні, 03:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту