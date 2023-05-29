Ракетна атака на Київ: у Подільському районі є постраждалий

У Подільському районі столиці уламки ракети впали на проїжджу частину дороги

Внаслідок падіння уламків збитих російських ракет у Подільському районі столиці медики госпіталізували одного пораненого. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Медики госпіталізували одного пораненого в Подільському районі столиці, – написав Кличко.

Очільник міста також зазначив, що у Подільському районі столиці уламки ракети впали на проїжджу частину дороги. Служби прямують на місце.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, сьогодні зранку, 29 травня, російський агресор атакував столицю України ракетами. За повідомленнями мера столиці Віталія Кличка в Оболонському районі повідомлення про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги. Всі служби прямують на місце.

За попередньою інформацією, внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків в Подільському районі. Інформація по постраждалим і пошкодженням уточнюється. Також Кличко показав уламок російської ракети, що впали на проїжджій частині дороги в Оболонському районі.

Як повідомлялося, в Києві та області станом на 11:08 ранку оголошена повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали повідомляють про ракетну небезпеку.