Перейменувати Калінінград і область хоче ще одна країна

Литва хоче змінити Калінінград на Каралючюс

Два депутати Сейму Литви звернулися до Державної комісії литовської мови (VLKK) щодо заміни назв Калінінградської області та міста Калінінград на Каралючюс. Про це пише видання Kauno Diena.

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На думку депутатів-консерваторів Вілюса Семешка та Пауле Кузьміцкене, нинішня назва належить до російського наративу і виникла під час агресивних дій Радянського Союзу під час Другої світової війни.

«Область Радянського Союзу була названа на честь старого революціонера-більшовика Михайла Калініна. Після смерті Калініна кілька міст були перейменовані на його честь. Одне з них – тоді Кенігсберг, нині Калінінград – зберегло цю назву досі», – зазначають політики.

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Депутати наголошують, що відмовитися від використання чужих для литовської мови назв треба насамперед через війну в Україні.

«Давно пора відмовитися від радянської спадщини й не забруднювати чужомовними термінами нашу державну мову. Ми солідарні з нашими сусідами-поляками й запрошуємо вас не використовувати нав’язані нам штучні назви в литовській мові», – сказав Семешка.

Нагадаємо, 10 травня стало відомо, що у Польщі комісія зі стандартизації географічних назв за межами країни, що діє при Головній геодезичній службі, ухвалила рішення більше не називати російський Калінінград – Калінінградом, а область – Калінінградською. Для адміністративної одиниці, в якій розташоване це місто, рекомендують польську назву Крулевецька область, а не Калінінградська.